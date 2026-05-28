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बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का आज से उत्तराखंड दौरा, दुल्हन की तरह सजा भाजपा कार्यालय, जानें पूरा शिड्यूल

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज से उत्तराखंड दौरे पर हैं. जिसको लेकर संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है.

BJP National President Nitin Nabin
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Photo- ANI And ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 28, 2026 at 7:04 AM IST

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देहरादून (उत्तराखंड): भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद आज उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. नितिन नबीन का दौरा इस चुनावी वर्ष में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत पदाधिकारी के साथ चर्चा करेंगे. जिसके चलते भाजपा प्रदेश मुख्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है. खास बात यह है कि नितिन नबीन तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वो प्रदेश पदाधिकारियो, मंत्रियों, विधायकों के साथ बैठक करेंगे. साथ ही बूथ स्तर तक एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

कार्यक्रम के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 28 मई यानि आज शाम करीब 6 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे. इसके बाद सबसे पहले नितिन नबीन भाजपा की कोर कमेटी के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक करेंगे. इसके बाद 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे. यह दोनों बैठके भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ही आयोजित होंगी. इसके बाद नितिन नबीन 29 मई को सुबह 7:30 टपकेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे जहां वो महादेव के दर्शन करेंगे. टपकेश्वर महादेव मंदिर से वापस लौटते वक्त करीब एक घंटा मुख्यमंत्री आवास में बिताएंगे.

NITIN NABIN VISIT TO UTTARAKHAND
दुल्हन की तरह सजा भाजपा कार्यालय (Photo-ETV Bharat)

इसके बाद करीब 10 बजे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीसी खंडूड़ी के आवास पर जाएंगे, जहां उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे. इसके बाद सीधे वो बीजापुर गेस्ट हाउस रवाना होंगे, जहां विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे. विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करीब 12:30 बजे तक चलेगी. इसके बाद 1 से 2:30 तक बीजापुर गेस्ट हाउस में ही प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, मोर्चा महामंत्री, जिला प्रभारियों, जिला सह प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे. इन बैठकों के बाद शाम 4 बजे नितिन नबीन, मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी टीम एवं प्रवक्ताओं के साथ बैठक करेंगे.

इन बैठकों के संपन्न होने के बाद, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित प्रबुद्ध गोष्ठी में शामिल होंगे. इसके बाद नितिन नबीन अपने दौरे के तीसरे दिन, बूथ समिति, मंडल कार्यकारिणी, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के साथ भी बैठक करेंगे. इसके बाद नितिन नबीन प्रदेश के दायित्व धारी के साथ भी बैठक कर तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे. कुल मिलाकर नितिन नबीन का यह तीन दिवसीय दौरा आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद खास माना जा रहा है.

NITIN NABIN VISIT TO UTTARAKHAND
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैयारियां पूरी (Photo-ETV Bharat)

चर्चा यह भी है कि नितिन नबीन अपने इस दौरे के दौरान न सिर्फ पदाधिकारी मंत्रियों विधायकों के साथ बैठक करेंगे, बल्कि आगामी चुनाव से संबंधित तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे. ताकि आगामी चुनाव भाजपा एक बार फिर चुनाव जीतकर हैट्रिक बना सके. वहीं, ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी अधिक उत्साह है.

इसके साथ ही आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा काफी अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा. क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने इस दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे. इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम संगठनात्मक बैठकों को लेंगे. इसके साथ ही संगठन स्तर पर आगामी चुनाव को लेकर क्या-क्या तैयारी चल रही है, और सरकार स्तर पर क्या कुछ रणनीतियां बनाई गई है, उसकी समीक्षा करेंगे. साथ ही मनवीर चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने इन तीन दिवसीय दौरे के दौरान तमाम अलग-अलग बैठके करेंगे.

इसमें भाजपा की सबसे छोटी इकाई बूथ समिति के साथ भी बैठक कर उसकी समीक्षा करेंगे. साथ ही बूथ अध्यक्ष के घर पर जाकर जलपान भी करेंगे. इसके अलावा प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर तैयार की गई रणनीतियों की जानकारी भी लेंगे. साथ ही कहा की भाजपा की ओर से विधायकों का जो सर्वे किया जाता है, वह किसी जनप्रतिनिधि का टिकट काटने के लिए नहीं किया जाता है. बल्कि जनप्रतिनिधि की ओर से किया जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए सर्वे कराया जाता है. साथ ही बताया कि अभी चुनाव में वक्त है ऐसे में जो संगठन स्तर पर चर्चा की जाती है उसमें सभी तरह की बातें सामने आती हैं.

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