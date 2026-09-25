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सेवा संकल्प अभियान : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अल्बर्ट हॉल से दिया स्वच्छता का संदेश, निकाय चुनाव का ले रहे फीडबैक

100 लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें : नितिन नबीन में शपथ में कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता बनाए रखनी है. इसके साथ स्वच्छता ले लिए सभी को प्रोत्साहित करना है. देश का हर नागरिक साल में कम से कम 100 घंटे यानी सप्ताह के 2 घंटे स्वच्छता श्रमदान करें. उन्होंने कहा कि विदेशों जिस तरह हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी के साथ स्वच्छता का धयान रखता है, न गंदगी करता है, न करने देता है. इसके साथ स्वयं कहीं गंदगी दिखाई देने पर सफाई करता है. इसी तरह की सोच हमें भी रखनी है. उन्होंने अपनी शपथ में दोहराया कि प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प ले कि वो कम से कम 100 लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा.

अल्बर्ट हॉल से स्वच्छता का संदेश : नितिन नबीन ने सुबह अल्बर्ट हॉल पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर अपने जयपुर दौरे की शुरुआत की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में श्रमदान के जरिए स्वच्छता, साफ-सफाई और जनजागरूकता का संदेश दिया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड, डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे.

जयपुर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शुक्रवार को अपने एक दिवसीय जयपुर दौरे पर हैं. इस दौरान नबीन लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती और भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत उनका दौरा स्वच्छता संदेश के साथ शुरू हुआ. इस दौरान नबीन ने उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई. इसके साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया.

CM आवास पर निकाय चुनाव का फीडबैक : स्वच्छता अभियान के बाद नितिन नबीन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. यहां सुबह का समय निर्धारित कार्यक्रमों के बीच बैठक के लिए रखा गया है. इसके बाद सुबह 10 से 11 बजे तक जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता संवाद होगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सांसद, विधायक, चुनाव प्रभारी-सह प्रभारी और संगठन से जुड़े अपेक्षित पदाधिकारी शामिल है. निकाय चुनाव के नतीजों के बाद और पंचायत चुनाव के आगाज से पहले हो रही यह बैठक संगठन के लिए अहम मानी जा रही है. इसमें निकाय चुनाव के अनुभव, संगठन की जमीनी स्थिति और आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा.

मंच पर नितिन नबीन का सम्मान करते सीएम (Source : CMO)

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ये कार्यक्रम प्रस्तावित : नबीन ने इस दौरान सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान किया और उनके साथ फोटो खिंचवाई. इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर संगठनात्मक बैठक, दादिया में निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन और पंचायत चुनाव अभियान की शुरुआत के साथ बिरला ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है. इससे पहले नितिन नबीन गुरुवार देर रात दिल्ली से सड़क मांर्ग से जयपुर पहुंचे थे, यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया था.

नितिन नबीन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई (Source : CMO)

दादिया में निकाय जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन : दोपहर करीब 12:30 बजे से 2 बजे तक बगरू के ग्राम दादिया में सेवा संकल्प सभा और निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में हालिया निकाय चुनाव में निर्वाचित भाजपा पार्षदों, पार्टी प्रत्याशियों, जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी. पार्टी ने इसे निकाय चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के अभिनंदन के मंच के तौर पर भी तैयार किया है.

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90 प्रचार रथों रवाना और युवा संवाद : दादिया से ही भाजपा आगामी पंचायत चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी. नितिन नबीन 90 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. ये रथ प्रदेश की पंचायतों तक पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे. रथों की रवानगी के साथ भाजपा पंचायत चुनाव का आगाज कर देगी. इसके बाद नितिन नबीन बिरला ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम होगा. इसमें नितिन नबीन छात्र-छात्राओं और युवाओं से सीधे संवाद करेंगे. कार्यक्रम के जरिए पार्टी युवा वर्ग से संवाद और उनकी भागीदारी पर फोकस करेगी.