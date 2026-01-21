ETV Bharat / bharat

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज अहम संगठनात्मक बैठक करेंगे

बीजेपी के सभी राज्य अध्यक्षों और राष्ट्रीय सचिवों को आज की इस बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है.

BJP National President meeting
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (दाएं से दूसरे), केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष के साथ, नए चुने गए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलते हुए. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 8:03 AM IST

|

Updated : January 21, 2026 at 8:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक जरूरी संगठनात्मक बैठक बुलाने वाले हैं. मीटिंग में पार्टी के सीनियर पदाधिकारी एक साथ आएंगे, क्योंकि भाजपा अपनी नई लीडरशिप के तहत अंदरूनी बातचीत शुरू कर रही है.

बीजेपी के सभी राज्य अध्यक्षों और राष्ट्रीय सचिवों को मीटिंग में शामिल होने का निर्देश दिया गया है, जहां संगठन को मजबूत करने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी. बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) बी.एल. संतोष के भी बातचीत के दौरान मौजूद रहने की उम्मीद है.

नितिन नबीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्याल में अपने ऑफिस का चार्ज संभाला, यह पोस्ट पर ऑफिशियल प्रमोशन के कुछ ही घंटे बाद हुआ. नए बीजेपी अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उनके ऑफिस गए. उनके साथ मौजूद दूसरे सीनियर लीडर्स में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा शामिल थे.

पीएम मोदी ने नितिन नबीन के परिवार वालों से भी थोड़ी देर मुलाकात की, उन्हें अहम भूमिका निभाने पर बधाई दी और कुछ हल्की-फुल्की बातें कीं. 45 साल के नितिन नबीन का बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी में एक ‘नए’ दौर और एक पीढ़ीगत बदलाव को दिखाता है, जो उनकी लीडरशिप में एक नई युवा लीडरशिप तैयार करने पर जोर देता है.

इससे पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नितिन नबीन को अपना ‘बॉस’ और खुद को सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता बताया. पार्टी हेडक्वार्टर में जोरदार तालियों के बीच उन्होंने कहा, 'जब पार्टी के मामलों की बात आती है, तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं.' प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नवीन में युवा एनर्जी के साथ-साथ संगठन में लंबा अनुभव भी है, और यह पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा.

नए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद, नितिन नबीन ने कहा कि यह दिन उनके लिए संकल्प का पल है, क्योंकि वह सिर्फ एक पद नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि पार्टी की विचारधारा, परंपरा और पार्टी के राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को भी अपना रहे हैं.

ये भी पढ़ें- नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव जीतेगी, पार्टी नेताओं ने जताया भरोसा
Last Updated : January 21, 2026 at 8:47 AM IST

TAGGED:

BJP ORGANIZATIONAL MEETING TODAY
IMPORTANT ORGANIZATIONAL MEETING
नितिन नबीन संगठनात्मक बैठक
पार्टी मुख्यालय संगठनात्मक बैठक
BJP NATIONAL PRESIDENT MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.