भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज अहम संगठनात्मक बैठक करेंगे
बीजेपी के सभी राज्य अध्यक्षों और राष्ट्रीय सचिवों को आज की इस बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है.
Published : January 21, 2026 at 8:03 AM IST|
Updated : January 21, 2026 at 8:47 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक जरूरी संगठनात्मक बैठक बुलाने वाले हैं. मीटिंग में पार्टी के सीनियर पदाधिकारी एक साथ आएंगे, क्योंकि भाजपा अपनी नई लीडरशिप के तहत अंदरूनी बातचीत शुरू कर रही है.
बीजेपी के सभी राज्य अध्यक्षों और राष्ट्रीय सचिवों को मीटिंग में शामिल होने का निर्देश दिया गया है, जहां संगठन को मजबूत करने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी. बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) बी.एल. संतोष के भी बातचीत के दौरान मौजूद रहने की उम्मीद है.
नितिन नबीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्याल में अपने ऑफिस का चार्ज संभाला, यह पोस्ट पर ऑफिशियल प्रमोशन के कुछ ही घंटे बाद हुआ. नए बीजेपी अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उनके ऑफिस गए. उनके साथ मौजूद दूसरे सीनियर लीडर्स में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा शामिल थे.
पीएम मोदी ने नितिन नबीन के परिवार वालों से भी थोड़ी देर मुलाकात की, उन्हें अहम भूमिका निभाने पर बधाई दी और कुछ हल्की-फुल्की बातें कीं. 45 साल के नितिन नबीन का बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी में एक ‘नए’ दौर और एक पीढ़ीगत बदलाव को दिखाता है, जो उनकी लीडरशिप में एक नई युवा लीडरशिप तैयार करने पर जोर देता है.
इससे पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नितिन नबीन को अपना ‘बॉस’ और खुद को सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता बताया. पार्टी हेडक्वार्टर में जोरदार तालियों के बीच उन्होंने कहा, 'जब पार्टी के मामलों की बात आती है, तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं.' प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नवीन में युवा एनर्जी के साथ-साथ संगठन में लंबा अनुभव भी है, और यह पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा.
नए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद, नितिन नबीन ने कहा कि यह दिन उनके लिए संकल्प का पल है, क्योंकि वह सिर्फ एक पद नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि पार्टी की विचारधारा, परंपरा और पार्टी के राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को भी अपना रहे हैं.