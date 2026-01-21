ETV Bharat / bharat

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज अहम संगठनात्मक बैठक करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (दाएं से दूसरे), केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष के साथ, नए चुने गए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलते हुए. ( PTI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक जरूरी संगठनात्मक बैठक बुलाने वाले हैं. मीटिंग में पार्टी के सीनियर पदाधिकारी एक साथ आएंगे, क्योंकि भाजपा अपनी नई लीडरशिप के तहत अंदरूनी बातचीत शुरू कर रही है. बीजेपी के सभी राज्य अध्यक्षों और राष्ट्रीय सचिवों को मीटिंग में शामिल होने का निर्देश दिया गया है, जहां संगठन को मजबूत करने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी. बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) बी.एल. संतोष के भी बातचीत के दौरान मौजूद रहने की उम्मीद है. नितिन नबीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्याल में अपने ऑफिस का चार्ज संभाला, यह पोस्ट पर ऑफिशियल प्रमोशन के कुछ ही घंटे बाद हुआ. नए बीजेपी अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उनके ऑफिस गए. उनके साथ मौजूद दूसरे सीनियर लीडर्स में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा शामिल थे.