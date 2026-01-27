ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे BJP अध्यक्ष नितिन नबीन, चुनावी राज्य में भरेंगे हुंकार

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार से पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर जाएंगे. अपने इस दौरे के दौरान, वे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले BJP की तैयारियों का जायजा लेंगे और कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे.

भाजपा का कहना है कि, पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद नितिन नबीन पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं. वे आज शाम दुर्गापुर के अंडाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे. उसके बाद भाजपा अध्यक्ष दुर्गापुर चित्रालय मेला मैदान में बड़े 'कमल मेले' का उद्घाटन करेंगे.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्गापुर नागरिक मंच पश्चिम बंगाल की महान संस्कृति और विरासत के गौरव को वापस लाने के इरादे से यह कमल मेला आयोजित कर रहा है. इसके बाद भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन दुर्गापुर में राज्य भाजपा कोर कमेटी के साथ हाई-लेवन मीटिंग करेंगे.

बुधवार को, वह सुबह ऐतिहासिक भीरिंगी काली मंदिर में पूजा करेंगे और फिर दुर्गापुर के चित्रालय मेला मैदान में बर्धमान डिवीजन के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे. इसके बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष रानीगंज में आसनसोल जिले के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले, भाजपा ने नवद्वीप, कोलकाता, हावड़ा-हुगली-मिदनापुर इलाके समेत राज्य के अलग-अलग इलाकों में अपने चुनाव कैंपेन को मजबूत करने के लिए अलग-अलग राज्यों के प्रवासी नेताओं की एक पूरी सूची तैयार कर ली है.