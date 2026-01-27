ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे BJP अध्यक्ष नितिन नबीन, चुनावी राज्य में भरेंगे हुंकार

पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे.

BJP National President Nitin Nabin
नितिन नबीन, अध्यक्ष बीजेपी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 1:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार से पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर जाएंगे. अपने इस दौरे के दौरान, वे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले BJP की तैयारियों का जायजा लेंगे और कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे.

भाजपा का कहना है कि, पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद नितिन नबीन पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं. वे आज शाम दुर्गापुर के अंडाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे. उसके बाद भाजपा अध्यक्ष दुर्गापुर चित्रालय मेला मैदान में बड़े 'कमल मेले' का उद्घाटन करेंगे.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्गापुर नागरिक मंच पश्चिम बंगाल की महान संस्कृति और विरासत के गौरव को वापस लाने के इरादे से यह कमल मेला आयोजित कर रहा है. इसके बाद भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन दुर्गापुर में राज्य भाजपा कोर कमेटी के साथ हाई-लेवन मीटिंग करेंगे.

बुधवार को, वह सुबह ऐतिहासिक भीरिंगी काली मंदिर में पूजा करेंगे और फिर दुर्गापुर के चित्रालय मेला मैदान में बर्धमान डिवीजन के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे. इसके बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष रानीगंज में आसनसोल जिले के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले, भाजपा ने नवद्वीप, कोलकाता, हावड़ा-हुगली-मिदनापुर इलाके समेत राज्य के अलग-अलग इलाकों में अपने चुनाव कैंपेन को मजबूत करने के लिए अलग-अलग राज्यों के प्रवासी नेताओं की एक पूरी सूची तैयार कर ली है.

इस सूची में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा जैसे कई राज्यों से आए वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, संगठन के पदाधिकारी और युवा नेता शामिल हैं. ये नेता पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि दिए गए जिलों में संगठन की गतिविधियों, चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर पर लोगों को इकट्ठा करने की व्यवस्था पर नजर रखी जा सके.

पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने विधानसभा चुनाव 2026 के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं. भट्टाचार्य ने सभी 294 सीटों पर विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की.

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे. अपने दो दिन के दौरे के दौरान, अमित शाह जरूरी संगठनात्मक और राजनीतिक बैठक करेंगे. इस दौरान वे पार्टी कैडर में और जोश भरेंगे और राज्य में आने वाली पॉलिटिकल चुनौतियों की तैयारियों का जायजा लेंगे.

ये भी पढ़ें: बंगाल दौरे पर अमित शाह नहीं करेंगे कोई भी पब्लिक रैली, इस पर रहेगा फोकस, मिशन बंगाल में जुटे नितिन नबीन

TAGGED:

नितिन नबीन का पश्चिम बंगाल दौरा आज
BJP NATIONAL PRESIDENT NITIN NABIN
NITIN NABIN WEST BENGAL VISIT
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION
NITIN NABIN WEST BENGAL VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.