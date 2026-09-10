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शुद्धिकरण विवाद की जमीन से चुनावी संदेश, नितिन नवीन ने 6 घंटे में साधे कुमाऊं के कई सियासी समीकरण

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा रहा खास, मंदिर से लेकर बूथ,युवा से लेकर पूर्व सैनिक, पंजाबी समाज तक राजनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश, रिपोर्ट- किरनकांत शर्मा

Nitin Nabin Uttarakhand Visit
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा (फोटो सोर्स- X@NitinNabin)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2026 at 10:22 PM IST

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देहरादून: जिस हल्द्वानी के रामलीला मैदान से शुद्धिकरण विवाद ने उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचाई, उसी हल्द्वानी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दिया. दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन नितिन नवीन ने महज 6 घंटे के भीतर कुमाऊं के अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच पहुंच बनाई.

उनके कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला को देखें, तो मंदिर से लेकर बूथ, युवा से लेकर पूर्व सैनिक और हल्द्वानी से लेकर उधम सिंह नगर के पंजाबी समाज तक, बीजेपी की राजनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश साफ नजर आई. खास बात ये रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा ऐसे समय में हुआ, जब हल्द्वानी का शुद्धिकरण विवाद पहले से ही राजनीतिक बहस के केंद्र में है.

ऐसे में नवीन ने एक तरफ कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी का मंत्र दिया, तो दूसरी तरफ अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच पहुंचकर ये संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी संगठन के साथ-साथ समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद में जुटी है. हालांकि, राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे और इन कार्यक्रमों से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर कितना फायदा मिलेगा, इसका जवाब आने वाला वक्त और चुनावी नतीजे ही देंगे.

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नितिन नवीन को पुष्पगुच्छ भेंट करते सीएम धामी (फोटो सोर्स- X@NitinNabin)

मंदिर से बूथ तक, संगठन पर भी फोकस: नितिन नवीन ने अपने दिन की शुरुआत धार्मिक कार्यक्रम से की. लालकुआं क्षेत्र में मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा-अर्चना की और इसके बाद बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता के घर पहुंचकर उसके परिवार से मुलाकात की. राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधे एक बूथ कार्यकर्ता के घर पहुंचना संगठन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि, बीजेपी की चुनावी रणनीति में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका हमेशा से बेहद अहम रही है.

बड़े नेताओं के मंच से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक संगठन को जोड़ने की कोशिश बीजेपी की चुनावी शैली का हिस्सा रही है और नवीन के कार्यक्रम में भी यही संदेश दिखाई दिया. इसके बाद नितिन नवीन हल्द्वानी में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे. जहां उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की. चुनावी राजनीति में युवा मतदाताओं की बढ़ती भूमिका को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष का युवाओं के बीच पहुंचना भी अहम माना जा रहा है.

खास तौर पर Zen G यानी नई पीढ़ी को अपने विचारों और पार्टी की नीतियों से जोड़ने के लिए नवीन ने संवाद के दौरान कई मुद्दों पर बात की. ऐसे में मंदिर और बूथ कार्यकर्ता से शुरू हुआ यह कार्यक्रम युवा संवाद तक पहुंचते-पहुंचते धार्मिक आस्था संगठन और नई पीढ़ी तीनों को एक साथ जोड़ता नजर आया.

युवाओं के बाद पूर्व सैनिकों तक पहुंच: युवा संवाद के बाद नितिन नवीन का फोकस पूर्व सैनिकों पर रहा. उन्होंने पूर्व सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया और सैनिक परिवारों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. कुमाऊं की सामाजिक संरचना में सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवारों की मजबूत मौजूदगी रही है. ऐसे में पूर्व सैनिकों के बीच बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पहुंच को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक (फोटो सोर्स- X@NitinNabin)

बीजेपी के लिए सैनिक और पूर्व सैनिक वर्ग लंबे समय से महत्वपूर्ण सामाजिक आधार रहा है. ऐसे में नवीन के कार्यक्रम में इस वर्ग को शामिल किया जाना, यह बताता है कि पार्टी कुमाऊं में सामाजिक संपर्क के दौरान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहती. हालांकि, पार्टी की स्तिथि कुमाऊं में काफी हद तक बीते चुनाव में गढ़वाल के मुताबिक ठीक रही है.

युवा मतदाताओं के साथ संवाद के बाद पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में पहुंचना, इस बात का भी संकेत देता है कि पार्टी एक ही दौरे के जरिए समाज के अलग-अलग आयु वर्ग और सामाजिक समूहों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है. यानी एक तरफ नई पीढ़ी से संवाद और दूसरी तरफ उस वर्ग से संपर्क जिसकी सामाजिक और पारिवारिक जड़ें लंबे समय से सेना से जुड़ी रही है.

रुद्रपुर में पंजाबी समाज के बीच पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नवीन: नितिन नवीन के कार्यक्रमों का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव उधम सिंह नगर का रुद्रपुर रहा. जहां उन्होंने पंजाबी गौरव सम्मेलन में हिस्सा लिया. ये पूरा इलाका पंजाबी वोटर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों में पंजाबी समाज की मजबूत सामाजिक मौजूदगी को देखते हुए इस कार्यक्रम का अपना राजनीतिक महत्व है.

कुमाऊं के मैदानी इलाकों में पंजाबी समाज एक प्रभावशाली सामाजिक समूह है और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीधे इस समाज के कार्यक्रम में पहुंचना पार्टी के सामाजिक संपर्क अभियान का अहम हिस्सा माना जा रहा है. अगर नवीन के पूरे दिन के कार्यक्रमों को एक साथ रखकर देखा जाए, तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है.

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बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत तमाम बीजेपी नेता (फोटो सोर्स- X@NitinNabin)

पहले धार्मिक आस्था फिर बूथ संगठन, उसके बाद युवा, पूर्व सैनिक और अंत में पंजाबी समाज. यानी कुछ ही घंटों में बीजेपी अध्यक्ष ने कुमाऊं के कई महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इसे महज कार्यक्रमों की व्यस्तता के तौर पर देखने के बजाय कुमाऊं के सामाजिक और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए राजनीतिक संपर्क अभियान के तौर पर भी देखा जा रहा है.

"कांग्रेस जिस बूस्टअप को शुद्धिकरण के बहाने लेने की कोशिश कर रही थी, वो पहले क्रॉस मुकदमे से हल्का पड़ा और अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे से और हल्का पड़ता दिख रहा है. लिहाजा, बीजेपी ने बड़े करीने से यह दौरा डिजाइन किया है, जो बीजेपी के लिए से फिलहाल बेहतर ही है."- सुनील दत्त पांडे, वरिष्ठ राजनीतिक जानकार

शुद्धिकरण विवाद के बीच कांग्रेस पर निशाना: नितिन नवीन के इस दौरे का सबसे चर्चित राजनीतिक पहलू हल्द्वानी का शुद्धिकरण विवाद रहा. जिस विवाद ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को तेज किया, उसी मुद्दे पर नवीन ने कांग्रेस को घेरा.

"कांग्रेस के पास ऐसा कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है, जिससे यह साबित हो कि हल्द्वानी में किसी को अपमानित करने के लिए शुद्धिकरण यज्ञ किया गया. कांग्रेस मामले को लेकर भ्रम और विभाजन की राजनीति कर रही है. ऐसे में संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए."- नितिन नवीन, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष

राजनीतिक तौर पर देखें तो हल्द्वानी में बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी और उसी दौरान शुद्धिकरण विवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला अपने आप में महत्वपूर्ण है. जिस स्थान से विवाद का राजनीतिक नैरेटिव खड़ा हुआ, उसी इलाके में पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दिया. ऐसे में बीजेपी ने इस पूरे दौरे के जरिए विवाद को लेकर अपना पक्ष रखने के साथ-साथ अपने संगठन और सामाजिक संपर्क को भी सामने रखने की कोशिश की.

बंद कमरे में रणनीति, मैदान में सामाजिक संपर्क: नितिन नवीन के दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे का एक हिस्सा संगठनात्मक बैठकों और चुनावी रणनीति पर केंद्रित रहा, तो दूसरे दिन उनका कार्यक्रम सीधे जनता और सामाजिक समूहों के बीच दिखाई दिया.

पार्टी की बैठकों में संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने की बात हुई. जबकि, मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अलग-अलग वर्गों के बीच पहुंचे. यानी बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा बंद कमरे में संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने का रहा, तो दूसरा हिस्सा समाज के अलग-अलग वर्गों तक सीधे पहुंच बनाने का रहा.

6 घंटे में कुमाऊं के कई वोटर समूहों पर फोकस: नितिन नवीन के कार्यक्रमों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए, तो बीजेपी का फोकस कई महत्वपूर्ण वोटर समूहों पर दिखाई देता है. धार्मिक आस्था से जुड़े लोग, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, युवा, पूर्व सैनिक और उधम सिंह नगर का पंजाबी समाज, इन सभी वर्गों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी एक ही दिन में देखने को मिली.

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सीएम पुष्कर धामी संग नितिन नवीन (फोटो सोर्स- X@NitinNabin)

यही इस दौरे की सबसे खास बात भी रही. सामान्य तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा संगठनात्मक बैठकों तक सीमित रह सकता है, लेकिन नवीन ने अपने कार्यक्रमों के जरिए संगठन के साथ-साथ सामाजिक संपर्क को भी प्राथमिकता दी. यही वजह है कि उनके 6 घंटे के कार्यक्रम को कुमाऊं के अलग-अलग सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

2027 से पहले कुमाऊं की सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है. ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा बताता है कि पार्टी ने चुनावी तैयारी को लेकर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. खास तौर पर कुमाऊं में अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच संपर्क बढ़ाना. इस रणनीति का अहम हिस्सा दिखाई देता है.

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रुद्रपुर 'पंजाबी गौरव सम्मेलन' में नितिन नवीन (फोटो सोर्स- X@NitinNabin)

शुद्धिकरण विवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला, उसी इलाके में कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी का संदेश, युवाओं के बीच संवाद, पूर्व सैनिकों के बीच पहुंच और फिर उधम सिंह नगर के पंजाबी समाज के बीच कार्यक्रम, इन सभी गतिविधियों को जोड़कर देखें, तो बीजेपी आने वाले चुनाव से पहले कुमाऊं में अपना राजनीतिक आधार और मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है.

पार्टी के लिए चुनौती ये है कि इन कार्यक्रमों और संदेशों को जमीन पर संगठनात्मक सक्रियता और मतदाताओं के समर्थन में कैसे बदला जाए? फिलहाल, नितिन नवीन के दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं. राजनीतिक जानकार भागीरथ शर्मा कहते हैं कि,

"नितिन नवीन का कुमाऊं दौरा कई स्तरों पर राजनीतिक संदेश देता दिखाई दिया है. हल्द्वानी में शुद्धिकरण विवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला, बूथ कार्यकर्ता के घर पहुंचकर संगठन को महत्व देने का संदेश, युवाओं से संवाद के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंच, पूर्व सैनिकों के बीच मौजूदगी और रुद्रपुर में पंजाबी समाज के साथ संवाद इन सभी कार्यक्रमों को जोड़कर देखें, तो बीजेपी का फोकस कुमाऊं के अलग-अलग सामाजिक समूहों तक एक साथ पहुंच बनाने पर रहा."- भागीरथ शर्मा, राजनीतिक जानकार

"महज 6 घंटे में इतने अलग-अलग वर्गों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी यह बताती है कि पार्टी आने वाले चुनाव से काफी पहले ही अपनी राजनीतिक जमीन को व्यवस्थित तरीके से मजबूत करने में जुट गई है."- भागीरथ शर्मा, राजनीतिक जानकार

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