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BJP अध्यक्ष नितिन नबीन का MLA पद से इस्तीफा, संजय सरावगी से भेजा लेटर

बांकीपुर की जनता के नाम भावुक संदेश: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना के बांकीपुर की जनता को अपना परिवार बताते हुए भावुक संदेश लिंखा. उन्होंने कहा कि, बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी, जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत की. पिछले 20 वर्षों में पिताजी, स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा द्वारा बनाए गए इस क्षेत्र को पारिवारिक भाव से सींचने, संवारने और विकास के पटल पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास किया है.

संजय सरावगी से भेजा इस्तीफे की चिट्ठी : इससे पहले बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का इस्तीफा हो जाएगा. कल ही वे मुझे अपना इस्तीफा सौंप कर गए हैं, आज समय पर इस्तीफा हो जाएगा."

नितिन नबीन का इस्तीफा मंजूर : राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नितिन नबीन ने इस्तीफा दिया है. वे पटना की बांकीपुर सीट से विधायक थे. बिहार विधान सभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, "भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के माध्यम से बिहार विधानसभा के सदस्य नितिन नबीन का इस्तीफा प्राप्त हुआ है. हमने इस्तीफे को मंजूर करके आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है."

पटना : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को सौंपा. संजय सरावगी आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार को इस्तीफे का कागजात सौंप दिया. पार्टी की ओर से बताया गया कि, नितिन नबीन असम में हैं. चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए वे खुद मौजूद नहीं हो सके.

'जनता ने लगातार 5 बार मुझे चुना...' : उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, ''मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया. इसी का प्रतिफल है कि यहां की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया. सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज़ उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया. बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला. मैंने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों का समाधान जनता और कार्यकर्ताओं के सुझावों से ही निकाला है.''

पीएम मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ : उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी ने जब मुझे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया, तब मुझे कई अहम फैसलों, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफलता मिली. इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ.

14 दिनों के अंदर छोड़नी होती है सदस्यता (ETV Bharat)

'मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में..' : नितिन नबीन ने आगे लिखा, मैंने यह हमेशा कहा है कि जनता ने मुझे समस्याएं भी बताई, और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी मुझे जनता ने हीं दिखाया. कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुँचाया है. मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा.

आज मैं बिहार विधानसभा के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं. पार्टी ने मुझे जो नई भूमिका दी है, उसके माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर एवं संकल्पित रहूँगा. मेरे कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के साथ मेरा जो अटूट संबंध है, वह सदैव बना रहेगा और मुझे हमेशा नई ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत एवं विकसित बिहार बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा.

14 दिनों के अंदर छोड़नी होती है सदस्यता : दरअसल, कुछ दिनों पहले ही बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे. सभी पांच सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई थी. इसमें बीजेपी से एक प्रत्याशी नितिन नबीन भी थे. नितिन नवीन के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. संविधान के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उसे 14 दिनों के अंदर अपनी राज्य की सदस्यता छोड़नी होती है. बता दें कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पूर्ण रूप से आगे देश की सियासत में अपना योगदान देंगे. अब नितिन नबीन जल्द राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ भी लेंगे.

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