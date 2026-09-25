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Nitin Nabin on Rahul Gandhi : जनता का भरोसा सेवा से मिलता है...15 पैसे नहीं, अब 15 सेकंड में पहुंचती है पूरी राशि

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'BJP की सरकारें बार-बार क्यों बनती हैं?' सवाल का जवाब दिया.

Nitin Nabin in Jaipur
गुलाबी नगरी से राहुल को नितिन नवीन का जवाब... (Source : CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2026 at 4:39 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी के उस सवाल का जवाब दिया है, जिसमें वे भाजपा की सरकारों का लगातार सत्ता में लौटने को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. शुक्रवार को जयपुर के दादिया में निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा की सरकारों के प्रति जनता का भरोसा किसी चुनावी गणित से नहीं, बल्कि सेवा और योजनाओं के जरिए लोगों के जीवन में आए बदलाव से बना है.

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि हालिया निकाय चुनाव में मिली सफलता को सत्ता की उपलब्धि मानकर नहीं, बल्कि जनता की सेवा का अवसर मानकर काम करना होगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया. इस दौरान नितिन नबीन ने दादिया से 90 प्रचार रथ भी रवाना किए हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

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जनता के आशीर्वाद को वोट के रूप में देखते हैं : नितिन नबीन ने कहा कि कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि भाजपा की सरकारें लगातार क्यों आती हैं और पार्टी के नेता आने वाले वर्षों में भी जनता की सेवा करने की बात किस आधार पर करते हैं ? उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता के बीच जाकर देखा जा सकता है. जब गरीब परिवारों को आवास मिलता है, महिलाओं को शौचालय की सुविधा मिलती है, स्वच्छता अभियान जनआंदोलन बनता है और रेहड़ी-पटरी वालों तक बैंकिंग और ऋण की सुविधा पहुंचती है, तो उससे सरकार के प्रति विश्वास पैदा होता है.

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नबीन ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबों के घर, महिलाओं के लिए शौचालय, स्वच्छता अभियान और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के जरिए सरकार ने लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा इन योजनाओं के लाभ को जनता के आशीर्वाद और समर्थन से जोड़कर देखती है. पहले सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर सवाल उठते थे, लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाई जा रही है. राजस्थान सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सीधे लाभ हस्तांतरण के जरिए लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं.

15 पैसे नहीं, 15 सेकंड में पूरी राशि मिल रही है : नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा के लिए लंबे समय तक सरकार में रहना अपने आप में लक्ष्य नहीं है. पार्टी का दावा है कि सत्ता का इस्तेमाल सेवा के माध्यम के तौर पर किया जाना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी यात्रा को भाजपा सेवा और समर्पण से जोड़कर देखती है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि जनता ने उन्हें चुनाव जीताकर जो जिम्मेदारी दी है, उसका अर्थ केवल पद हासिल करना नहीं है. जनता की समस्याओं के साथ हर दिन खड़े रहना और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही जनप्रतिनिधि की असली जिम्मेदारी है.

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता के लिए काम का आशीर्वाद वोट के रूप में मिलता है. जबकि कांग्रेस सरकार के समय उनके पिताजी कहते थे, दिल्ली से एक रुपया चलता है, 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन अब 15 सेकंड में पूरी राशि पहुंचती है. उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी गौरव महसूस करते हैं. आज का युवा जॉब सीकर्स नहीं, जाब गिवर्स बन रहे हैं. हमने जो कहा, उसको पूरा किया है. इसलिए जनता का बार-बार आशीर्वाद मिल रहा है.

निकाय चुनाव की जीत को बताया 'अवसर' : नितिन नबीन ने हालिया निकाय चुनाव के परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को कई निकायों में सफलता मिली है, लेकिन उन्होंने जनप्रतिनिधियों को आगाह करते हुए कहा कि इस सफलता को केवल जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह जनता की ओर से मिला एक अवसर है, जिसके जरिए जनप्रतिनिधि लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं.

BJP Public Rally
कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद भाजपा नेता (Source : CMO)

उन्होंने कहा कि सड़क, नाली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से लेकर पार्क, स्कूल, पुस्तकालय और विरासत के संरक्षण तक स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है. इस दौरान नितिन नबीन ने विभिन्न जिलों को 2636 करोड़ रुपए के 929 विकास कार्यों की सौगात दी. साथ ही, विभिन्न योजनाओं के 36 लाख लाभार्थियों के खातों में 400 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की.

Bhajanlal Sharma
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Source : CMO)

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किसान को पानी मिलेगा तो जमीन से सोना पैदा करेगा : वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 'आलू से सोना' वाले पुराने राजनीतिक तंज का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, उसे अपने शासनकाल को भी याद करना चाहिए. भजनलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने नियम बनाकर काम किया है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह के फैसले हुए, उसे भी जनता जानती है.

BJP Public Rally
कार्यक्रम में मौजूद लोगों की भीड़ (Source : CMO)

भजनलाल ने कहा कि राजस्थान में अब मनमानी नहीं चलेगी. कानून और संविधान के अनुसार शासन होगा. मुख्यमंत्री ने किसान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि किसान खुशहाल होगा और उसकी जमीन तक पानी पहुंचेगा तो राजस्थान का किसान अपनी जमीन से सोना पैदा करने की क्षमता रखता है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं से जनता के बीच जाकर काम करने की नसीहत भी दी.

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