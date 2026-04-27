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BJP National President : नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को दिया विस्तार का मंत्र, कहा- पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा फहराना है

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राजस्थान भाजपा के कार्यकर्ताओं से पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा फहराने का संकल्प लिया.

Nitin Nabin Rajasthan Tour
नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को दिया विस्तार का मंत्र (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 6:50 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 7:15 PM IST

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जयपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार को जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनका स्वागत किया. आगमन के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के विस्तार और आगामी चुनावों को लेकर जोश भरा. नबीन ने कहा कि वीर भूमि को नमन. इस धरती से आह्वान है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा फहराना है. उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की जनता ने सड़क पर उतर कर चुनाव लड़ा है. 4 मई को परिवर्तन के साथ भगवा लहराएगा.

बंगाल में परिवर्तन दिख रहा है : नितिन नबीन ने अपने संबोधन की शुरुआत पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को याद करते हुए की. उन्होंने राजस्थान को वीरों और क्रांतिकारियों की भूमि बताते हुए कहा कि यहां के लोग संघर्ष और संगठन के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं. उन्होंने कहा कि वे हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटे हैं और वहां भाजपा कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम जल्द दिखने वाला है. उन्होंने दावा किया कि आगामी समय में वहां पार्टी का परचम लहराने की स्थिति बन रही है और इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाएगा. बंगाल की जनता ने सड़क पर उतरकर चुनाव लड़ा है. 4 मई को परिवर्तन की सूरत बंगाल में दिखेगी और भगवा लहराएगा.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा फहराना है : राजस्थान के संदर्भ में नितिन नबीन ने कहा कि यहां पार्टी कार्यकर्ता अब सरकार का हिस्सा है. विपक्ष में रहते हुए उन्होंने समर्पण के साथ काम किया और अब सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को दोहरी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया- एक ओर संगठन का विस्तार और दूसरी ओर सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन.

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राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत खास अंदाज में किया गया. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : नितिन नबीन का राजस्थान दौरा: एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने किया स्वागत, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि पार्टी का लक्ष्य 'पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा फहराना' है. इसके लिए उन्होंने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राज्य में डबल इंजन सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही कार्यकर्ताओं का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए. उन्होंने भीषण गर्मी में उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया.

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कार्यकर्ताओं पर फूल फेंकते राष्ट्रीय नितिन नबीन व सीएम भजनलाल. (ETV Bharat Jaipur)

5 साल का ट्रेंड टूटेगा : इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राज्य का हर कार्यकर्ता नेतृत्व के साथ पूरी निष्ठा से काम करने को तैयार है. उन्होंने विश्वास जताया कि अब राजस्थान की राजनीति में बदलाव आने वाला है. राठौड़ ने कहा कि '5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी' का जो ट्रेंड रहा है, वह इस बार टूटेगा. कार्यकर्ताओं के जोश और संगठन की मजबूती के दम पर भाजपा लगातार जीत की ओर बढ़ रही है.

इससे पहले एयरपोर्ट के बाहर आते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का विधायक कैलाश वर्मा, चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा ने किया. इस दौरान सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद रहीं. वहीं, CM भजनलाल शर्मा ने राजस्थानी पगड़ी पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत किया.

पढे़ं : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे सात जिला कार्यालयों का उद्घाटन, प्रदेश पदाधिकारियों-कोर ग्रुप की बैठक लेंगे

ओपन जीप में निकले राष्ट्रीय अध्यक्ष : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जयपुर एयरपोर्ट से ओपन जीप में सवार होकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय के लिए रवाना हुए. इस दौरान रोड शो जैसा माहौल देखने को मिला. एयरपोर्ट से लेकर मुख्यालय तक करीब 10 प्रमुख स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया. जयपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पार्टी मोर्चों ने जगह-जगह फूल मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया.

रास्ते भर समर्थकों की भीड़ उमड़ी रही और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया. इस दौरान नबीन ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. पूरे मार्ग में भाजपा के झंडों और बैनरों से माहौल पूरी तरह भाजपामय नजर आया, जिससे कार्यक्रम ने शक्ति प्रदर्शन का रूप ले लिया.

Nitin Nabin with CM Bhajanlal and Madan Rathore
राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष (ETV Bharat Jaipur)

नितिन नबीन ने तौलिया लाकर मंत्री बेढम के हाथ पर बांध : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के दौरान मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल देखने को मिली, जब भीड़ में टूटे शीशे को संभालने के प्रयास में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के हाथ में शीशा घूस गया.

Jawahar Singh Bedham Injured
चोटिल हुए जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)

गांधी सर्किल पर कार्यकर्ताओं द्वारा गोविंद देव जी की तस्वीर भेंट की जा रही थी. इस दौरान फोटो का शीशा अचानक टूट गया और नितिन नबीन पर गिरने लगा. वहीं, भीड़ में टूटे शीशे को संभालने के प्रयास में गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के हाथ में शीशा घूस गया. हाथ में खून देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन तुरंत आगे आए और अपने हाथ से तौलिया लाकर बेढम के हाथ पर बांध दिया. इस दौरान मौके पर मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ता उनके इस व्यवहार से प्रभावित नजर आए.

Last Updated : April 27, 2026 at 7:15 PM IST

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