रांची पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, फूलों से सजाया गया पूरा प्रदेश कार्यालय
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन रांची पहुंच गए हैं.
Published : June 6, 2026 at 11:50 AM IST
रांची: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन रांची पहुंच गए हैं. एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय आने के क्रम में सबसे पहले हीनू में स्थित कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने 'धरती आबा' बिरसा मुंडा और कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया.
यहां से नितिन नबीन सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे. जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. शंखध्वनि और पुष्पवर्षा के साथ भाजपा अध्यक्ष का स्वागत किया गया. इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह मेरा दूसरा अपना घर है. यहां आकर अच्छा लग रहा है.
इधर, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत के लिए भाजपा कार्यालय पूरी तरह से सज-धजकर तैयार है. पूरे प्रदेश कार्यालय को फूलों से सजा दिया गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. भाजपा अध्यक्ष का यह दो दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली बार झारखंड पहुंचे हैं. इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साहित हैं, खासकर युवाओं में. वहीं, पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने फूलों से रंगोली के कई तरह के डिजाइन बनाए हैं. प्रदेश भाजपा कार्यालय में सुबह से ही नेताओं की गहमागहमी बनी हुई है. ईटीवी भारत की टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए तैयार भाजपा कार्यालय का जायजा लिया.
बीजेपी अध्यक्ष का कार्यक्रम
रांची एयरपोर्ट पर आगमन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सबसे पहले धरती आबा बिरसा मुंडा, भारत रत्न स्व. कर्पूरी ठाकुर और स्व. कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे. इसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना होंगे. जहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे.
फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें सांसद एवं विधायक सभी मौजूद होंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की प्रदेश कोर कमिटी सदस्यों के साथ भी वार्ता होगी. वहीं, अगले दिन यानी कल 7 जून को रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे.
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