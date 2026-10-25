मन की बात: नितिन नबीन ने रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के संदेश को लोगों तक पहुंचाने की अपील
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनी. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार.
Published : October 25, 2026 at 12:44 PM IST
रांची: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रांची में एक बूथ पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनी. इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा भाजपा झारखंड के प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा के साथ कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. नितिन नबीन ने मन की बात कार्यक्रम को अत्यंत प्रेरणादायक बताया.
भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन रांची के सुकुरहुटू गांव में बूथ नंबर 249 पर पहुंचे. यहीं उन्होंने मन की बात सुनी. कार्यक्रम के बाद उन्होंने बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को बुलाकर कहा कि यहीं हमारी ताकत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को घर-घर पहुंचाएं. अगली पीढ़ी को शिक्षित करना है और दीदियों को लखपति बनाना है.
खादी को बढ़ावा देने से भारत बनेगा आत्मनिर्भर- पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के इस संस्करण में कहा कि नदियों की सफाई, खादी की बढ़ती लोकप्रियता और उसका लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके हुनर से खादी बनती है. स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्राथमिकता देने और बढ़ावा देने से ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा. हमारी विशेषता है कि हम प्रौद्योगिकी को जल्दी अपना लेते हैं. ई-संजीवनी से 50 करोड़ मरीजों का इलाज उत्साहित करता है.
तमिलनाडु में हो रहा ब्रेन रिसर्च पर काम -पीएम
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब डॉक्टरों से दिखाना कठिन था, लेकिन अब देशभर में 1,90,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं. सुखद बात यह है कि अब ग्रामीण लोग भी अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच करा रहे हैं, जिसमें ई-संजीवनी की अहम भूमिका है. ब्रेन रिसर्च पर तमिलनाडु में काम हो रहा है. ह्यूमन ब्रेन की थ्री-डी मैपिंग दुनिया में अकेले तमिलनाडु में हो रही है, जो परम कंप्यूटर की मदद से संभव हो रहा है. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद आज भी ह्यूमन ब्रेन एक पहेली बना हुआ है. 100 ह्यूमन ब्रेन का डेटा भविष्य के शोध को गति देगा. इसी तरह मानव अंगदान भी जरूरी है.
पीएम ने कहा कि हमारी युवा शक्ति समस्याओं के समाधान पर कैसे काम करती है, यह जानने का अवसर हमें मिला है. सर्वाइकल कैंसर की पहचान और निदान में एआई कैसे मददगार साबित होता है, इसकी जानकारी मिली है. स्टार्टअप्स में हमारे युवा प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं. ऑप्टिकल फाइबर के जनक नरेंद्र सिंह कपानी का 31 अक्टूबर को जन्म दिवस है. सरदार पटेल की जयंती पर ‘रन फॉर यूनिटी’ हमारी एकता को मजबूत करने और संकल्प को दोहराने का अवसर है. इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लें.
पारंपरिक खेती को नए अवसरों से जोड़ रहे हैं नौजवान- पीएम मोदी
पीएम ने आगे कहा कि भारत के आह्वान पर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था. दुनिया ने जाना कि मिलेट्स सुपरफूड हैं. नागालैंड में दो सहेलियों ने मिलेट्स का वैल्यू एडिशन कर फिर से मिलेट्स की खेती शुरू की. मेघालय में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं. नागालैंड के कोहिमा में एक दशक से बंद पड़ी मिलेट्स की खेती को गांव वाले भूलने लगे थे, लेकिन 2024 में मिलेट्स की खेती फिर से शुरू हुई. ये उदाहरण बताते हैं कि हमारे नौजवान पारंपरिक खेती को नए अवसरों से जोड़ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है. भगवान राम ने माता शबरी के प्रेम और निषादराज की मित्रता को सम्मान दिया. सेवा, समरसता और करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. भाई परमानंद जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी. आर्यसमाज के कार्य से वे दक्षिण अफ्रीका भी गए थे. उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी. गदर पार्टी की स्थापना में सहयोगी रहे और उन्हें काला पानी की सजा मिली थी. उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक है.
यह भी पढ़ें:
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जिलाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ की बैठक, भविष्य की रणनीति पर की चर्चा
विदेशी ताकतों के इशारे पर टूलकिट बनकर काम कर रहे राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का कांग्रेस नेता पर बड़ा वार
प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, झारखंड में भगवा लहराने के लिए मिशन मोड में काम करने का दिया संदेश