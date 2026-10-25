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मन की बात: नितिन नबीन ने रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के संदेश को लोगों तक पहुंचाने की अपील

कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनते भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ( Etv Bharat )

रांची: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रांची में एक बूथ पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनी. इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा भाजपा झारखंड के प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा के साथ कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. नितिन नबीन ने मन की बात कार्यक्रम को अत्यंत प्रेरणादायक बताया.

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन रांची के सुकुरहुटू गांव में बूथ नंबर 249 पर पहुंचे. यहीं उन्होंने मन की बात सुनी. कार्यक्रम के बाद उन्होंने बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को बुलाकर कहा कि यहीं हमारी ताकत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को घर-घर पहुंचाएं. अगली पीढ़ी को शिक्षित करना है और दीदियों को लखपति बनाना है.