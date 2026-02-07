ETV Bharat / bharat

नितिन नबीन ने केरल में BJP का विधानसभा चुनाव अभियान शुरू किया

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने केरल में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की. ( ETV Bharat )

त्रिशूर (केरल): भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने केरल में आधिकारिक रूप से अपना विधानसभा चुनाव अभियान शुरू कर दिया. इसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने किया. नबीन ने त्रिशूर के ओल्लुकारा में भित्ति चित्र पर मैसेज लिखकर अभियान का आगाज किया. इससे राज्य पर पार्टी के नए फोकस का संकेत मिला. बता दें कि भाजपा का लक्ष्य 30 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, जिसे पार्टी के लिए ए-क्लास बैटलग्राउंड माना जाता है. अपने दौरे के दौरान, नितिन नबीन त्रिशूर के एक प्राइवेट होटल में सिविक नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, जहां वे पार्टी की चुनावी रणनीति की रूपरेखा तैयार करेंगे. इसके बाद, आने वाले चुनावों के लिए निर्देशों और नीतियों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद यह नितिन नबीन का केरल का पहला दौरा है. अभियान गतिविधियां के अलावा, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नागरिक प्रतिनिधियों के साथ एक विकसित केरल के बड़े विजन और यूनियन बजट के असर पर चर्चा में हिस्सा लिया. नितिन नबीन ने इस बात पर जोर दिया कि सबरीमला लूट के मामले में न्याय होगा और इस बात पर जोर दिया कि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट भारत की आर्थिक स्थिति की मजबूती को दिखाता है. उन्होंने कहा कि यह बजट, जिसे 2070 तक बढ़ाने का अनुमान है, आगे की सोच वाला है और इसका मकसद देश का भविष्य बनाना है.