बीजेपी में आज से 'नबीन' युग, एक क्लिक में जानें कौन किस उम्र में बना राष्ट्रीय अध्यक्ष

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान अब से कुछ ही देर में होने वाला है. बता दें, नितिन नबीन ने कल सोमवार 19 जनवरी 2026 को नामांकन किया था. उनके नामांकन के लिए पार्टी के 37 दिग्गज प्रस्तावक बने थे. इन प्रस्तावकों में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम सीनियर लीडर शामिल थे.

नितिन नबीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध बनना तय है क्योंकि किसी और नेता ने नामांकन नहीं किया है. बिहार से संबंध रखने वाले नितिन नबीन पार्टी के सबसे युवा और 12वें अध्यक्ष बनने जा रहे हैं. इनका कार्यकाल करीब 3 साल का होगा. ऐसे में इनके सामने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार करानी जैसी चुनौती होगी.

आपको जानकारी के लिए बता दें, कि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को किया गया था. इसकी स्थापना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी का प्रमुख योगदान था. आज बीजेपी की स्थापना को 45 साल पूरे हो चुके हैं. वहीं, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी 45 साल के हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के 45 साल के इतिहास में कौन-कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और उस समय उनकी उम्र क्या थी. आइये डालते हैं एक नजर.

1: अटल बिहारी वाजपेयी

भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले नेता की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है. साल 1986 में अटलजी 55 साल की उम्र में बीजेपी ने अध्यक्ष बने. उनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1986 तक रहा.

2: लाल कृष्ण आडवाणी

दूसरे नंबर पर देश के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का नाम है. इन्होंने 58 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार कमान संंभाली. इनका कार्यकाल 1986 से लेकर 1991 तक रहा.

3: लाल कृष्ण आडवाणी

तीसरे नंबर पर भी आडवाणीजी का नाम आता है. इन्होंने 65 साल की उम्र में पार्टी की बागडोर संंभाली. इनका कार्यकाल साल 1993 से लेकर 1998 तक रहा.

4: लाल कृष्ण आडवाणी

चौथे नंबर पर भी लाल कृष्ण आडवाणी का नाम है. तीसरी बार 77 साल की उम्र में ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. यह इनका तीसरा कार्यकाल था.

5: मुरली मनोहर जोशी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिस्ट में पांचवा नंबर पार्टी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी का नाम आता है. इन्होंने 57 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली. इनका कार्यकाल साल 2004 से लेकर 2005 तक रहा.

6: कुशाभाऊ ठाकरे

जोशीजी के बाद कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए. उस समय इनकी उम्र 75 साल की थी. इनका कार्यकाल 1998 से लेकर 2000 तक रहा.