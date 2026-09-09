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उत्तराखंड में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, शुद्धिकरण और वंदे मातरम पर घेरा, जानिए क्या कहा

हल्द्वानी में उत्तराखंड बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

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नितिन नवीन हल्द्वानी संबोधन (फोटो सोर्स: @BJP4India)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2026 at 5:31 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 5:54 PM IST

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हल्द्वानी: बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज हल्द्वानी दौरे पर रहे. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हल्द्वानी में भाजपा की विस्तारित राज्य कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हल्द्वानी शुद्धिकरण, वंदे मातरम, तुष्टिकरण जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा. साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड में बीजेपी पदाधिकारियों को 2027 विधानसभा चुनाव में बूथ जीताने का संदेश दिया.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कांग्रेस के मन में हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति रहती है, इसीलिए इनको पूरा वंदे मातरम् गाने में दर्द होता है. उन्होंने कहा जिस ‘वंदे मातरम्’ की गूंज सुनकर हमारे हजारों-लाखों बलिदानियों ने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उसी ‘वंदे मातरम्’ के पूरे गान से कांग्रेस को आपत्ति होती है.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति की पहचान है. ‘वंदे मातरम्’ की यह गूंज सिर्फ हमारी आजादी की गूंज नहीं, बल्कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प की आवाज भी है.

उन्होंने कहा कांग्रेस ने दलितों को हमेशा अपमानित करने का काम किया. चाहे बाबा साहेब अंबेडकर जी हों, जगजीवन राम जी हों... सभी को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया. उन्होंने कहा कांग्रेस का इतिहास दलितों को अपमानित करने का रहा है.

नितिन नवीन ने कहा दलितों का सम्मान पीएम मोदी ने किया है. उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ बनाने का काम किया. संत गुरु रविदास जी को भी सम्मान देने का काम भाजपा ने किया. आज उनके नाम पर देशभर में यात्रा निकालने का काम हम कर रहे हैं.

कांग्रेस ने युवाओं को निराशा और अंधकार में रख रखा. देश के युवाओं को कोई उम्मीद नहीं थी. उन्होंने कहा आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का युवा आशा और विश्वास के साथ स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनते हुए आगे बढ़ रहा है. आज देश का युवा job seeker से job giver बन रहा है.

उन्होंने कहा पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है. आज दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से लेकर चारधाम सहित कई सड़क की परियोजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो रही हैं. उन्होंने कहा ये वही पहाड़ के इलाके हैं, जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं थी, लोगों के आवागमन का कोई उचित साधन नहीं था।. हमने सड़क के अलावा बिजली-पानी सहित मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीएम धामी की तारीफ की. उन्होंने कहा समान नागिरक संहिता लागू करने का काम यहां भाजपा की सरकार ने किया. वन रैंक वन पेंशन से लेकर आवास, सरकारी सेवाओं में आरक्षण और सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा आज डबल इंजन की सरकार संकल्पित होकर उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. इस विकास यात्रा को हम और मजबूत करेंगे और 2027 में फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे. उत्तराखंड की जीत हमारे लिए केवल सत्ता और सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विचारधारा की जीत है.

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Last Updated : September 9, 2026 at 5:54 PM IST

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