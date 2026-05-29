बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों का मार्गदर्शन और पार्टी नेताओं को दिए टिप्स
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं. यहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 29, 2026 at 7:15 AM IST
देहरादून (उत्तराखंड): भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तीन दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर आए हुए हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ प्रबंधन को लेकर पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया और पार्टी नेताओं को टिप्स दिए. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा और विस चुनावों मे ऐसे बूथ जहां पर पार्टी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा, उसे लेकर एक टीम गठित की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोर कमेटी के सदस्य दो-दो दिन के प्रवास पर उन क्षेत्रों मे जाकर उस विधानसभा के कोर कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे और बूथ पर भी बैठक करेंगे.
महेंद्र भट्ट ने कहा कि कोर कमेटी के 17 सदस्य जून, जुलाई और अगस्त माह मे सभी विस क्षेत्रों मे दौरा करेंगे. सभी प्रभावशाली सदस्यों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि बैठक में उन्होंने कहा कि विपक्ष के नकारात्मक एजेंडे का जवाब देने के लिए भी रणनीति बनाई जायेगी. महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि पार्टी की चुनाव की योजना पूरी तरह बूथ आधारित होती है और उसी विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें बैठक आवश्यक मार्गदर्शन दिया है. उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर बूथ प्रबंधन को हमें कैसे और बेहतर तथा प्रभावी बनाना हैं. ये पूरी बैठक विधानसभा में हैट्रिक लगाने को लेकर रणनीति पर केंद्रित रही.
आज भाजपा प्रदेश कार्यालय, देहरादून में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी एवं राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष जी ने प्रदेश सरकार के मंत्री समूह की बैठक को संबोधित किया।— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) May 28, 2026
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री… pic.twitter.com/OzkCXxn3cR
विशेषकर पूर्व के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिन बूथों को हम जीत नहीं पाये, विशेषकर उनको लेकर हमें टीम बनानी है. बैठक में तय हुआ है कि कोर कमेटी के सभी सदस्य दो दिन एक विधानसभा में प्रवास करेंगे. जून, जुलाई अगस्त में होने वाले इस प्रवास में प्रदेश कोर कमेटी सदस्य संबंधित विधानसभा कोर कमेटी से संवाद करेगी और बूथ पर जाकर जमीनी रणनीति बनाएगी. इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं का फीड बैक लेकर सरकार को निराकरण के लिए सुझाव देगी. शीघ्र ही रणनीति बनाते हुए कमेटी सदस्यों के प्रभावों के अनुशार विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी.
आज भाजपा प्रदेश कार्यालय, देहरादून में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी एवं राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष जी ने प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को संबोधित किया।— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) May 28, 2026
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री @mahendrabhatbjp जी… pic.twitter.com/YmkcnkOnKe
साथ ही साथ हमारे प्रतिद्वंद्वी पार्टियों की रणनीति और कार्य योजनाओं को परखते हुए और क्या बेहतर कार्यक्रम किया जा सकते हैं उसको लेकर भी कार्य किया जाएगा. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी जीत का मंत्र देते हुए कहा कि देवतुल्य जनता और कर्मठ कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीत की हैट्रिक का इतिहास रचेगी. राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ उन्होंने संगठन की प्रदेश कोर कमेटी और मंत्री समूह की बैठक लेकर 27 में जीत का मूल मंत्र देते हुए आवश्यक मार्गदर्शन दिया. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहली बार उत्तराखंड आगमन पर उनका भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान ढोल-दमाऊं, पारंपरिक वाद्ययंत्रों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समूचा कार्यालय परिसर गूंजता रहा.
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