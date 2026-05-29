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ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की गंगा आरती, कहा- यहां मन को शांति का होता है अनुभव

ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन के दिव्य एवं आध्यात्मिक वातावरण में आयोजित संत समागम में देशभर से पहुंचे संतों और विशिष्ट अतिथियों ने भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत व राष्ट्र निर्माण में संत समाज की भूमिका पर व्यापक चिंतन-मंथन किया. कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भारत केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और महापुरुषों की तपोभूमि है, जहां आध्यात्मिकता और राष्ट्रभाव सदैव एक-दूसरे के पूरक रहे हैं.

ऋषिकेश: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन पहुंचे. जहां उन्होंने संतों के पावन सान्निध्य और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की दिव्य गरिमा के दर्शन किए. जिसके बाद उन्होंने गंगा आरती भी की. इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे.

"गंगा के तट पर आते ही मन को शांति और आत्मिक शुद्धता का अनुभव होता है. संत समाज ने हजारों सालों से सनातन परंपराओं को जीवित रखा है और विपरीत परिस्थितियों में भी देश को दिशा देने का कार्य किया है. जब तक गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होती रहेगी, तब तक भारतीय संस्कृति, परंपराएं और संतों का आशीर्वाद देश को मिलता रहेगा."- नितिन नवीन, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष

क्या बोले स्वामी चिदानंद सरस्वती? परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिकता में बसती है. जब संत, शासन, समाज और युवा शक्ति राष्ट्रहित और मानवता के कल्याण के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब एक सशक्त, समृद्ध और संस्कारित भारत का निर्माण होता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का है और देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.

'सर्वे भवंतु सुखिनः' का संदेश: इसके अलाावा स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि उत्तराखंड की धरती पवित्रता, दिव्यता, संगम और संयम की भूमि है. गंगा तटों ने पूरे विश्व को 'सर्वे भवंतु सुखिनः' का संदेश दिया है. कार्यक्रम के अंत में सभी विशिष्ट अतिथियों और संतों का रुद्राक्ष का पौधा भेंट कर अभिनंदन किया गया.

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