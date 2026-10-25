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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बूथ अध्यक्ष और कांके मंडल अध्यक्ष के कंधे पर रखा हाथ, कहा-कार्यकर्ता ही हमारी असली ताकत

रांची में कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड दौरे के तीसरे दिन आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 139वां संस्करण सुनने के लिए कांके विधानसभा के बूथ संख्या 249 पर पहुंचे. वहां पहले से ही बड़ी LED स्क्रीन पर पीएम के मन की बात का प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई थी. बड़ी संख्या में ग्रामीण मन की बात का 139वां संस्करण सुनने के लिए पहुंचे थे.

बिरसा मंडल अखड़ा में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" कार्यक्रम को ध्यान से सुना. उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मीडिया से रूबरू हुए.