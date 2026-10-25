भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बूथ अध्यक्ष और कांके मंडल अध्यक्ष के कंधे पर रखा हाथ, कहा-कार्यकर्ता ही हमारी असली ताकत
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रांची में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और जनता से संवाद किया. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 25, 2026 at 3:47 PM IST
रांची: विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड दौरे के तीसरे दिन आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 139वां संस्करण सुनने के लिए कांके विधानसभा के बूथ संख्या 249 पर पहुंचे. वहां पहले से ही बड़ी LED स्क्रीन पर पीएम के मन की बात का प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई थी. बड़ी संख्या में ग्रामीण मन की बात का 139वां संस्करण सुनने के लिए पहुंचे थे.
बिरसा मंडल अखड़ा में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" कार्यक्रम को ध्यान से सुना. उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मीडिया से रूबरू हुए.
जनता से नितिन नबीन ने किया संवाद
मीडिया से बातचीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मौजूद जनता से सीधा संवाद किया. उन्होंने महिलाओं को सम्मान और उन्हें शिक्षित-आत्मनिर्भर बनाने की केंद्र सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि जब एक दीदी शिक्षित और स्वावलंबी बनती हैं तो उसका लाभ दो परिवारों को मिलता है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं.
उन्होंने मन की बात कार्यक्रम सुनने आईं एक युवती से पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं तो ग्रामीण इलाके की उस बेटी ने जब कहा कि वह इंजीनियर है और जॉब करती है. यह सुनकर नितिन नबीन ने उनकी हौसलाअफजाई करते हुए कहा कि अपने गांव की अन्य बेटियों को पढ़ने और स्वावलंबी बनाने का भी काम करें.
नितिन नबीन से सम्मान पाकर गदगद हुए कार्यकर्ता
मन की बात कार्यक्रम के बाद मंच से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंच से ही यह जानने की कोशिश की कि यहां का भाजपा बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष कहां हैं, अगर वह यहां हैं तो मंच पर आएं. इसके बाद भीड़ से दो युवा मंच पर आए. जिसमें एक कांके विधानसभा के बूथ संख्या 249 के अध्यक्ष आकाश और दूसरा कांके के मंडल अध्यक्ष प्रभात थे. दोनों को नितिन नबीन ने सम्मानित करते हुए उनके कंधे पर हाथ रख दिया और बोले यही भाजपा की असली ताकत हैं.
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सम्मानित होने से गदगद दोनों कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मंच पर आने का भी मौका मिलेगा. दोनों ने कहा कि पिछली बार अपने बूथ पर 52 मतों से भाजपा प्रत्याशी को बढ़त दिलाई थी. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगली बार यह अंतर 100 वोटों का होगा. वहीं कांके मंडल अध्यक्ष ने कहा कि कांके विधानसभा सीट पिछली बार पार्टी की कुछ अंदरूनी वजहों से हम हार गए थे. उन्होंने दावा किया कि अगली बार कांके सीट जरूर जीतेंगे.
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