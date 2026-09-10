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पंजाबी गौरव सम्मान में शामिल हुये बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पर बोला हमला, जानिए क्या कहा

नितिन नवीन ने कहा सिख समाज ने देश के लिए लगातार बलिदान दिया है. इसी कारण भाजपा स्वयं को इस गौरवशाली परंपरा के साथ जुड़ा हुआ मानती है. उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ऐसे कई अवसर आए जब सिख समाज को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि 1984 के दंगों के दौरान हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को तत्कालीन सत्ता में बैठे लोगों द्वारा संरक्षण देने का काम किया गया.

नितिन नवीन ने रुद्रपुर में पंजाबी गौरव सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की. संबोधन दौरान भाजपा अध्यक्ष ने सिख समाज के योगदान और बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा पंजाब और सिख समाज का भाजपा के दिल में हमेशा विशेष स्थान रहा है. अपने संबोधन में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सिख समाज के देश के प्रति योगदान और बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा कि पंजाब और सिख समाज का भारतीय जनता पार्टी के दिल में हमेशा विशेष स्थान रहा है. उन्होंने कहा कि सिख समाज का गौरव हमेशा भारत से जुड़ा रहा है. जब भी देश की सुरक्षा, सम्मान और अखंडता की बात आई है, समाज ने अपने जीवन की आहुति देकर राष्ट्र की रक्षा की है.

रुद्रपुर: उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रुद्रपुर में आयोजित पंजाबी गौरव सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम में सिख समाज के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया. नितिन नवीन का तलवार और पुष्पगुच्छ भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया. नितिन नवीन ने सिख समुदाय को संबोधित किया. कार्यक्रम के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली रवाना हो गये.

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद 1984 के दंगों से जुड़े मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में काम हुआ. उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने पीड़ितों को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए हैं. कार्यक्रम के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा BRICS सम्मेलन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं. भारत लगातार अपनी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ा रहा है. दुनिया के कई देश भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन, उनके अनुसार, कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान देश की उपलब्धियों को लेकर नकारात्मक रवैया दर्शाते हैं.

नितिन नवीन ने कहा जब भारत में G20 जैसा बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, तब भी कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित AI समिट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जब वैश्विक मंच पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, तब भी विपक्षी नेताओं को इससे परेशानी होती है. उन्होंने कहा आज BRICS सम्मेलन के माध्यम से भारत दुनिया के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता और सामर्थ्य प्रदर्शित कर रहा है. विभिन्न देशों के शीर्ष नेतृत्व भारत आकर वैश्विक विकास और सहयोग को लेकर चर्चा कर रहा है. ऐसे समय में कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों पर उन्होंने आपत्ति जताई.

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं, विशेष रूप से राहुल गांधी, पर विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी. उन्होंने कहा भारत के विकास, उत्थान और सामर्थ्य को रोकने की कोशिश सफल नहीं होगी.

नितिन नवीन ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता की ताकत को समझना होगा और जनता पहले भी अपने जनादेश के माध्यम से जवाब दे चुकी है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में भी देश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है. BRICS सम्मेलन की सफलता देश की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी.

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