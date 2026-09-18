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इंदौर में राहुल गांधी पर नितिन नबीन का तंज, सत्ता का द्वार नहीं दिख रहा इसलिए बेचैन

पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पहली बार मध्य प्रदेश दौरे पर आए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना

Nitin Nabeen on Rahul Gandhi
इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर नवीन का तंज (Source- Jansampark MP)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:01 AM IST

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Updated : September 18, 2026 at 8:23 AM IST

3 Min Read
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इंदौर/उज्जैन : मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है, कारण है कि पक्ष विपक्ष के दिग्गज नेताओं का तीन दिनों तक यहां जमावड़ा है. इसी बीच इंदौर और फिर उज्जैन पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष के लोगों को सत्ता का द्वार नहीं दिख रहा इसलिए इतने बेचैन हैं.

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इंदौर के साथ उज्जैन में निकली बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली (Source- Jansampark MP)

इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर नवीन का तंज

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगे कहा, '' कुछ लोग आजकल युवाओं की बात कर रहे हैं. जब आपकी सरकार थी, तब क्या युवाओं को लोन देने के बारे में कभी विचार किया था? मोदी सरकार ने युवाओं के लिए स्टार्टअप और मुद्रा लोन जैसी अनेकों योजनाएं चालू कीं. देश में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं और युवा रोजगार मांगने के जगह रोजगार देने वाले बन गए हैं.

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उज्जैन में दीप प्रज्जवलित करते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व सीएम (Source- Jansampark MP)

पीएम मोदी के लिए जलाया आशीर्वाद का दीया

पहली बार इंदौर दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रैली में जनता का आशीर्वाद लिया. इस दौरान साथ सीएम डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट व प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, इसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जैन पहुंचे, जहां वे पीएम मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में शामिल हुए. उज्जैन में संघ प्रमुख मोहन भार्गव भी धर्म संसद के लिए पहुंचे हैं, जहां नितिन नबीन उनसे मुलाकात करेंगे.

महाकाल की नगरी में हुआ ऐतिहासिक दीपोत्सव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर सेवा संकल्प के तहत महाकाल की नगरी में भव्य दीप उत्सव आयोजित किया गया जिसमें 33,27,125 आशीर्वाद के दीपकों के साथ पूरी अवंतिका नगरी जगमगा उठी. उज्जैन ने अयोध्या के दीपावली पर बनने वाले दीपोत्सव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. इस कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, भाजपा मध्य प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिय मौजूद रहे. इस दौरान यहां लाखों दीपों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल पोट्रेट भी बनाया गया.

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लाखों दीपों से जगमगाया उज्जैन, बनाय पीएम का पोर्ट्रेट (Source- Jansampark MP)

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मोदी का शासन राम राज्य की तरह : डॉ.मोहन यादव

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' सनातन का कोई भी आयोजन बिना दीप प्रज्वलन के संभव नहीं. आज का यह दृश्य बता रहा है कि लाखों देवता यहां मौजूद होंगे.'' सीएम ने इस दौरान सम्राट अशोक, विक्रमादित्य और राजा भोज के शासन को बिहार के साम्राज्य से जोड़ मध्यप्रदेश और बिहार का खास रिश्ता बताया. सीएम मोहन ने मोदी के शासन को भगवान राम के समय से जोड़ा और कहा कि एक गरीबों का कल्याण हो रहा है और उन्हें हर सुविधा मिल रही है, जैसा राम राज्य में होता था. सीएम ने कहा, '' प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है. अमेरिका-इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रपति और वहां के मुखिया लगातार बदल रहे हैं. यही स्थिति भारत में वर्ष 2014 के पहले थी.''

Last Updated : September 18, 2026 at 8:23 AM IST

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