जेपी नड्डा ने बाबा धाम में किया जलाभिषेक, भाजपा के नए कार्यालय का किया उद्घाटन

देवघर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे. जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की. पूजा करने के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने के बाद उन्हें आज बहुत अच्छा लगा. उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि पूरे राज्य और देश में शांति का माहौल बना रहे और भारत के लोग मिलजुलकर रहें.

जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि आज देवघर, झारखंड स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना व दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ. बाबा बैद्यनाथ से देश की निरंतर प्रगति और समस्त देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. हर हर महादेव!

वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि "आज मुझे बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला. यहां मुझे जो ऊर्जा, नया उत्साह और प्रेरणा मिली है, उसका इस्तेमाल देश की सेवा और मानव कल्याण के लिए किया जाएगा. मैं कामना करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करे."