अंकिता भंडारी केस: बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने डालनवाला थाने में इनके खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा

देहरादून: उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर एक तरफ सियासत गरमाई हुई है तो दूसरी तरफ लोग सड़कों पर है. इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने विवादों में उनका नाम इस्तेमाल करने पर पुलिस का सहारा लिया है. उन्होंने डालनवाला थाने में शिकायत देकर तमाम राजनीतिक दलों से लेकर सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है.

बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने इन खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा: दरअसल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सोमवार यानी 5 जनवरी 2026 को डालनवाला थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाया है. यह मुकदमा हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनके कथित पत्नी उर्मिला सनावर के अलावा उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ किया गया है.

मुकदमे में क्या-क्या लिखा? अपनी तहरीर में दुष्यंत गौतम ने लिखा है कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनके विवादित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक षड्यंत्र के तहत झूठ, मनगढ़ंत ऑडियो व वीडियो बनाकर उनकी और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची है. इतना ही नहीं उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में भी शांति भंग करने और दंगे फैलाने के अलावा अन्य आपराधिक षड्यंत्र में भी शिकायत दी गई है.