कौन हैं रथिंद्र बोस? जिन्हें बीजेपी ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया
शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बोस की तारीफ करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता और अनुभव के बारे में बताया.
Published : May 14, 2026 at 7:08 PM IST
कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी ने 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. आने वाले स्पीकर चुनाव के लिए भाजपा की पसंद कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक रथिंद्र बोस हैं.
उनके नामांकन पत्र (नॉमिनेशन पेपर) मंगलवार को विधानसभा के सचिव को आधिकारिक तौर पर जमा किए गए. नामांकन दाखिल करने के बाद, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विपक्षी पार्टियों से संसदीय परंपराओं को बनाए रखने और यह पक्का करने की अपील की कि स्पीकर का चुनाव बिना किसी विरोध के हो. चुनाव प्रक्रिया कल, शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे खत्म होने वाली है.
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ विधानसभा में मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि, विधायक रथिंद्र बोस ने ऊंचे आदर्शों वाले नेता के तौर पर कई दशकों तक बिना किसी पक्के इरादे के भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है. इसलिए भाजपा विधायक दल के सभी नेताओं से बातचीत के बाद और सबसे बढ़कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंजूरी लेने के बाद हमने रथिंद्र बाबू को स्पीकर पद के लिए नामित किया है.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार की तारीफ करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता और अनुभव के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "इस ऑफिस की ड्यूटी को निभाने के लिए राजनीतिक अनुभव और उच्च स्तर की शिक्षा दोनों की जरूरत होती है. वह खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं.
उन्होंने कहा, "हम सभी खुश हैं कि पार्टी ने ऐसे समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता को पहचान दी है. भाजपा कैंप का मानना है कि स्पीकर जैसे जरूरी संवैधानिक कार्यालय के लिए रथिंद्र बोस जैसे पढ़े-लिखे और सुलझे हुए इंसान की जरूरत होती है.
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