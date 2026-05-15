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2020 में सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले में BJP सांसद योगेंद्र चंदोलिया बरी

योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ 2020 में दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.

BJP सांसद योगेंद्र चंदोलिया
BJP सांसद योगेंद्र चंदोलिया (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 8:23 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया को बरी करने का आदेश दिया है. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने बरी करने का आदेश दिया है. दरअसल, 24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने देवेंदर कुमार बनाम दिल्ली सरकार के फैसले के मद्देनजर आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने पर विचार किया जाए. उसके बाद कोर्ट ने आरोप तय करने पर नये सिरे से सुनवाई करते हुए योगेंद्र चंदोलिया को बरी करने का आदेश दिया.

बता दें कि 18 अक्टूबर 2025 को सेशंस कोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था. सेशंस कोर्ट के आदेश को चंदोलिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने आरोप तय करने पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था.

पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था, जब योगेंद्र चंदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई. राउज एवेन्यू कोर्ट एम-एमएलए की स्पेशल कोर्ट है, जिसकी वजह से ये मामला तीस हजारी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया. इस मामले में चंदोलिया के खिलाफ 2020 में दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.

इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 17 अक्टूबर 2023 को चंदोलिया को समन जारी किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट और पंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया था.

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  1. सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को समन जारी
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बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया बरी
BJP MP YOGENDER CHANDOLIYA
2020 सरकारी कर्मचारी हमला केस
2020 GOVERNMENT EMPLOYEE ASSAULT
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