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CJP आंदोलन को बीजेपी सांसद ने बताया घातक, धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर दिया बड़ा बयान, विपक्ष पर उठाए सवाल

दिल्ली से लौटे बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया हैं.

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सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 25, 2026 at 5:54 PM IST

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हरिद्वार: दिल्ली में चल रहे सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया हैं. वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस तरह के आंदोलन देश व समाज के लिए बेहद घातक होते है. इनका कोई मार्गदर्शक नहीं होता है और ऐसे आंदोलनों के कभी भी कोई नतीजा नहीं निकलता है.

साथ ही उन्होंने संसद का सत्र न चलने देने के लिए विपक्ष के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार भी ठहराया है. संसद के मानसून सत्र के बीच हरिद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो भी हुआ, वो ठीक नहीं हुआ. हालांकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में अनभिज्ञता जताई. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दिए जाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि

CJP आंदोलन को बीजेपी सांसद ने बताया घातक (ETV Bharat)

मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल पाउंगा, जब तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं होगी. कुल मिलाकर इस तरह के मूवमेंट के भटकने की पूरी संभावना रहती हैं.
-त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी सांसद-

सीजेपी आंदोलन को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के जो आंदोलन होते हैं. वह बहुत घातक होते हैं. क्योंकि इनका कोई मार्गदर्शक नहीं होता है. पता नहीं चल पाता, इनका जो फैलाव है, वह किस दिशा में जाएगा.

अभी तक जितने भी ऐसे आंदोलन हुए हैं, वो किसी सकारात्मक निष्कर्ष या निर्णय तक नहीं पहुंचते है. उसके कारण देश और समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है. विशेष कर जिनके नाम पर इस तरह के आंदोलन होते हैं. जब आंदोलन में कोई नेतृत्व नहीं होता तो आंदोलन ज्यादा दिन चल भी नहीं पाता है. इसीलिए ये जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ. कुल मिलाकर देश का नुकसान हुआ है.
-त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी सांसद-

वहीं लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र नहीं चल पाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विपक्ष का आड़े हाथों लिया. त्रिवेंद्र सिंह ने साफ किया है कि विपक्ष का रुख अड़ियल है, जबकि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है. विपक्ष जितने दिन और समय इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहे, उसके लिए सरकार तैयार हैं. लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार खुद विपक्ष से विनती कि सरकार को चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं हैं, लेकिन विपक्ष खुद ही नहीं चाहता था कि हाउस चले.

त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि एक स्वतंत्र बॉडी है, जो एग्जामिनेशन कराती है. उसके चेयरमैन को हटा दिया. सेक्रेटरी को हटा दिया. कई कर्मचारी रडार पर हैं. बच्चे तो उस चीज को नहीं समझते. क्योंकि उनकी आयु और अनुभव बहुत सीमित हैं, लेकिन जो लीडरशिप है, जो अपने आप को देश का नेता मानते हैं., जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं. उनको इस बात को समझना चाहिए.

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त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान
धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा
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