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जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए : सांसद सुमेर सिंह सोलंकी

भाजपा सांसद सुमेर सोलंकी ने कहा कि आदिवासी समुदाय विशेष रूप से कुछ संगठनों द्वारा लक्षित किया जा रहा है, जहां लालच, धोखाधड़ी या दबाव के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जाता है. यह न केवल आदिवासी संस्कृति और पहचान के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी प्रभावित करता है. डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, जो खुद मध्य प्रदेश के बड़वानी से सांसद हैं, ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया.

नई दिल्ली : भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने आदिवासियों के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है. उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रभावी कानूनी प्रावधान बनाने की अपील की.

भाजपा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी से ईटीवी भारत संवाददाता ने की बातचीत (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरी या अन्य संगठन जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कर रहे हैं. उन्होंने केंद्र से मांग की कि इस समस्या को रोकने के लिए एक समान और सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए, ताकि आदिवासी समाज की रक्षा हो सके.

सांसद ने कहा कि आदिवासी बेटियों के साथ गैर-आदिवासियों द्वारा फर्जी शादियों के जरिए जमीन हड़पने के मामले भी बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जबरन धर्मांतरण और जमीन हड़पने दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है. यह मांग ऐसे समय में आई है जब कई राज्यों (जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि) में पहले से ही एंटी-कन्वर्जन कानून लागू हैं, लेकिन सांसद सोलंकी का मानना है कि पूरे देश में एक समान और मजबूत कानून की आवश्यकता है ताकि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां रोकी जा सकें.

इस सवाल पर की क्या वो अपनी ही पार्टी की सरकार से इसपर मांग रखेंगे, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालयों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और जल्द से जल्द आवश्यक कानूनी कदम उठाएं.

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