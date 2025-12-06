जहरीले कफ सिरप मामले की संसद में गूंज, BJP सांसद ने टेस्टिंग प्रोसेस पर उठाए सवाल

ETV Bharat / bharat

जहरीले कफ सिरप मामले में छिंदवाड़ा सांसद का तमिलनाडु सरकार पर निशाना, दे डाली कई नसीहतें

जहरीले कफ सिरप मामले में तमिलनाडु सरकार पर निशाना (Source- Sansad TV)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 6:54 AM IST

Updated : December 6, 2025 at 7:04 AM IST

छिन्दवाड़ा : परासिया में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने के बाद हुई बच्चों की मौत का मामला संसद में भी गूंजा है. छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने तमिलनाडु सरकार को घेरते कोल्ड्रिफ कफ सिरप की टेस्टिंग प्रोसेस पर गंभीर सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु सरकार से ठोस नीति बनाने के लिए मांग की है. छिंदवाड़ा सांसद ने शून्यकाल के दौरान संसद में ये मामला उठाया.

जहरीले कफ सिरप मामले में तमिलनाडु सरकार पर निशाना

छिन्दवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने लोकसभा में कहा, '' मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि दवा निर्माण और परीक्षण के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु तत्काल और निर्णायक कदम उठाए जाएं.'' बंटी विवेक साहू ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कफ सिरप मामले को उठाते हुए कहा, '' भोपाल राज्य फोरेंसिक साइस लैबोरेटरी द्वारा किए गए परीक्षण के अनुसार जानलेवा कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 'डायथीलीन ग्लाइकोल' निर्धारित मात्रा से 400 प्रतिशत अधिक मात्रा में पाया गया और यह कैमिकल बच्चों के लिए घातक साबित हुआ. इसके उपयोग से कई बच्चों की मौत हुई.''

Chhindwara cough syrup kand in loksabaha
छिंदवाड़ा सांसद ने लोकसभा में पूछा सवाल (Source- Sansad TV)

सांसद ने कहा, '' यह तमिलनाडु के राज्य स्तर की दवा नियंत्रण प्रणालियों में गंभीर विफलताओं, अपर्याप्त परीक्षण और निरीक्षण व फार्मास्यूटिकल विनियामन में समन्वय की कमी की ओर इशारा करता है.''

छिंदवाड़ा सांसद बोले- दवा टेस्टिंग प्रोसेस में सुधार करें

सांसद बंटी विवेक साहू ने संसद में कहा, '' जहरीले कफ सिरप से जिस तरह से बच्चों की मौत हुई है, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी दवा नियामक प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है. दवा के प्रत्येक बैच को बाजार में जारी करने से पहले क्वालिटी टेस्टिंग से गुजरना चाहिए और टेस्टिंग रिजल्ट के साथ दवा के प्रकार की जानकारी में वास्तविक समय की ट्रांसपेरेंसी की जानी चाहिए.''

chhindwara sansad question on fertilizers
छिंदवाड़ा सांसद ने खाद की कालाबाजारी पर भी उठाए प्रश्न (Source- Sansad TV)

मिलावट खोर कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई हो

सांसद ने कहा, '' फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए कड़े कानूनों और सख्त नियमों की जरूरत है. मिलावटी या विषैली दवाएं बनाने में दोषी पाए जाने वाले निर्माता को सख्त दंड और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में स्थाई प्रतिबंध की जरूरत है. राज्य स्तर की दवा नियामक प्राधिकरणों की मॉनिटरिंग की जाना चाहिए जिससे पूरे देश में पारदर्शिता लाई जा सके.''

उन्होंने कहा, '' निर्दोष बच्चों की मौत केवल एक दुखद घटना नहीं है, यह पूरी नियामक प्रणाली के लिए एक चेतावनी है. इसलिए मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि दवा निर्माण और परीक्षण के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करने के तत्काल और निर्णायक कदम उठाए जाएं.''

खाद की कालाबाजारी पर भी पूछे सवाल

छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने संसद में केन्द्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा से प्रश्न किया कि सब्सिडी वाली उर्वरकों की कालाबाजारी व अवैध बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से ठोस उपाय किए गए हैं, जिससे हालिया जीएसटी सरलीकरण का पूरा लाभ किसानों तक पहुंच सके? उन्होंने कहा, '' जीएसटी सरलीकरण, नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के व्यापक प्रसार के संयुक्त प्रभाव से वर्ष 2030 तक रासायनिक उर्वरकों की खपत तथा उर्वरक आयात व्यय में अनुमानित कितनी कमी आने की उम्मीद है?

जेपी नड्डा ने दिया छिंदवाड़ा सांसद के प्रश्न का जवाब

छिंदवाड़ा सांसद के प्रश्न पर केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ने बताया, '' जैव कीटनाशकों पर GST दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से किसानों की लागत में कमी आएगी और सतत एवं पर्यावरण- अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा. उर्वरक व कृषि आदानों पर जीएसटी दर में कमी करने से असल उत्पादन लागत घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी.''

