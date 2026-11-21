'व्यापारियों के मुद्दों पर सियासत न करें राहुल गांधी', कैट ने कांग्रेस नेता को पत्र लिखकर साधा निशाना
बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा और उनसे व्यापारियों के मुद्दे पर राजनीति न करने को कहा.
Published : November 21, 2026 at 2:19 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नोटबंदी और जीएसटी व्यवस्था को लेकर छोटे व्यापारियों व एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के प्रभावित होने संबंधी ट्वीट पर व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उनके बयान देश के व्यापारिक समुदाय की वास्तविक समझ के बजाय चुनिंदा राजनीतिक बयानबाजी को दर्शाते हैं.
कैट की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों के हितों की बात करने से पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी के शासनकाल के रिकॉर्ड पर आत्ममंथन करना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस के दौर के 'इंस्पेक्टर राज', 'लाइसेंस-पर्मिट राज', जटिल वैट व्यवस्था और सरकारी उत्पीड़न का हवाला देते हुए कहा कि उस समय व्यापारियों को वैध कारोबार चलाने के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे.
मोदी सरकार के कामों का उल्लेख किया
मोदी सरकार के सुधारों का किया उल्लेख पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए सुधारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है. खंडेलवाल के अनुसार, सरकार ने शासन की कार्यप्रणाली को नियंत्रण से निकालकर विश्वास और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की ओर मोड़ा है. इसके तहत जन विश्वास सुधारों के माध्यम से 79 केंद्रीय अधिनियमों के 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, जबकि 'रिपिलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2025' के जरिए 71 पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है.
सरकार की पहलों से व्यापारियों को प्रत्यक्ष राहत मिली: बीसी भरतिया
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि सरकार की पहलों से व्यापारियों को प्रत्यक्ष राहत मिली है. उन्होंने एफएसएसएआई लाइसेंस की स्थायी वैधता, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना जमानत ऋण, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया व यूपीआई (UPI) के माध्यम से छोटे कारोबारियों के वित्तीय समावेशन को महत्वपूर्ण कदम बताया. जीएसटी के संदर्भ में कैट ने कहा कि इसने एकीकृत राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित की है, हालांकि संगठन जीएसटी के और अधिक सरलीकरण तथा साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार के साथ निरंतर संवाद कर रहा है.
बिना किसी भय के कारोबार करने का वातावरण हो: कैट
प्रमाण सार्वजनिक करने की चुनौती बड़ी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के राहुल गांधी के आरोपों पर प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि यदि कांग्रेस नेता के पास किसी विशेष समूह को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के ठोस प्रमाण हैं, तो उन्हें व्यापक आरोप लगाने के बजाय उन प्रमाणों को सार्वजनिक करना चाहिए. कैट पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि देश के व्यापारियों को राजनीतिक सहानुभूति नहीं, बल्कि सरल कानून, वित्तीय सहायता और बिना किसी भय के कारोबार करने का वातावरण चाहिए.
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