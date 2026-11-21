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'व्यापारियों के मुद्दों पर सियासत न करें राहुल गांधी', कैट ने कांग्रेस नेता को पत्र लिखकर साधा निशाना

प्रवीण खंडेलवाल. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नोटबंदी और जीएसटी व्यवस्था को लेकर छोटे व्यापारियों व एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के प्रभावित होने संबंधी ट्वीट पर व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उनके बयान देश के व्यापारिक समुदाय की वास्तविक समझ के बजाय चुनिंदा राजनीतिक बयानबाजी को दर्शाते हैं.

कैट की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों के हितों की बात करने से पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी के शासनकाल के रिकॉर्ड पर आत्ममंथन करना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस के दौर के 'इंस्पेक्टर राज', 'लाइसेंस-पर्मिट राज', जटिल वैट व्यवस्था और सरकारी उत्पीड़न का हवाला देते हुए कहा कि उस समय व्यापारियों को वैध कारोबार चलाने के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे.