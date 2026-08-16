ETV Bharat / bharat

'ये दिमागी नक्सल हैं' जानें, सांसद निशिकांत दुबे ने क्यों और किसके लिए कही इतनी बड़ी बात

देवघर पहुंचने पर सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए देश-प्रदेश के मुद्दों पर अपनी राय दी. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

BJP MP Nishikant Dubey Targeting Congress party on issue of Dimagi Naxals
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (देवघर) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 11:20 PM IST

|

Updated : August 16, 2026 at 11:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: भाजपा के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे रविवार देर शाम देवघर पहुंचे. यहां पर मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी. साथ ही केंद्र में विपक्ष और झारखंड की सत्ता पक्ष पर भी जमकर प्रहार किया.

कांग्रेस को बताया दिमागी नक्सली

रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 20-22 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन राज्य सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. उन्होंने झारखंड में सत्ताधारी दल में शामिल कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें ‘दिमागी नक्सली’ बताया. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘दिमागी नक्सल’ की चर्चा की थी. झारखंड में इसकी तस्वीर देखने को भी मिल रही है.

जानकारी देते सांसद निशिकांत दुबे (ईटीवी भारत)

राहुल गांधी पर भी निशाना

बीेजपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के कथित बयान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष में बैठे कई राजनीतिक दलों की मानसिकता कहीं न कहीं नक्सलियों जैसी है. इस बयान के सापेक्ष में भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष किया.

छात्र आंदोलन में भाजपा क्यों नहीं उतर रही?

रांची में धरना दे रहे छात्रों के समर्थन में पहले की गई अपनी घोषणा को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही थी. इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से अनुमति लेना जरूरी है, अभी तक अनुमति नहीं मिली है, इसलिए वह रांची नहीं पहुंचे हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती. इसी वजह से भाजपा के नेता सीधे तौर पर आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि देवेंद्र महतो छात्रों के साथ आंदोलन कर रहे हैं और यह पूरी तरह छात्र आंदोलन है.

जंतर-मंतर के छात्र आंदोलन पर भी बोले सांसद

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन में विदेशी फंडिंग के आरोपों को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ‘दिमागी नक्सल’ जैसे लोग दिल्ली में छात्रों को उकसाने का काम कर रहे थे. वहीं, झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों की परेशानियों को देखने वाला कोई नहीं है.

‘वंदे मातरम’ विवाद पर कांग्रेस को घेरा

कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ गाए जाने के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच बातचीत के वायरल वीडियो को लेकर भी निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्ष 1937-38 के दौरान ‘वंदे मातरम’ की चार पंक्तियों को हटाने का काम किया था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पंक्तियों को रिस्टोर किया है और वंदे मातरम को लेकर नई नियमावली भी लाई गई है. नई नियमावली लाने के बाद यह पहला स्वतंत्रता दिवस था लेकिन कांग्रेस को देश के राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत से कोई मतलब ही नहीं है.

‘भाजपा ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी’

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि विदेशी मानसिकता वाले लोग देश के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश विरोधी लोगों को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के सम्मान से कोई मतलब नहीं है. भाजपा ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी आवाज बुलंद करती रहेगी. बता दें कि देवघर पहुंचने के बाद सांसद ने कांवरिया पथ पर अपने द्वारा संचालित सेवा शिविर का निरीक्षण किया.

इसे भी पढ़ें- छात्र आंदोलन पर निशिकांत दुबे का झारखंड सरकार को 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम, बोले- जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट

इसे भी पढ़ें- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आयी सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया, जानिए उन्होंने क्या कहा

Last Updated : August 16, 2026 at 11:32 PM IST

TAGGED:

रांची में चल रहे छात्र आंदोलन
DEOGHAR
MP NISHIKANT DUBEY TARGET CONGRESS
STATEMENT ON DIMAGI NAXAL
DIMAGI NAXALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.