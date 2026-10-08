भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कांग्रेसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 8, 2026 at 6:49 PM IST
देवघर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विरोध कर रहे विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है.
गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जबकि इससे पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, सीबीसी जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर सवाल खड़े कर चुके हैं. कुछ दिनों पहले लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और उपराष्ट्रपति को हटाने की मुहिम चलाई थी.
कांग्रेसियों को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहींः निशिकांत
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर राहुल गांधी को देश की संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर भरोसा नहीं है, तो फिर यह सवाल उठता है कि उन्हें बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान पर कितना भरोसा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक तरफ संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके नेताओं का व्यवहार इसके विपरीत ही नजर आता है.
निशिकांत दुबे ने कहा कि ये भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बनाने की साजिश है. उन्होंने कहा कि देश की जनता ऐसी कोशिशों को कभी स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले समय में जनता ही इसका जवाब देगी.
संथाल में आदिवासी आबादी घटने पर मांगा जवाब
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संथाल परगना में जवाब देना पड़ेगा कि कैसे यहां 45 प्रतिशत आदिवासी में से केवल 26 प्रतिशत आदिवासी बच गए हैं और 20 प्रतिशत गायब हो गए हैं. वहीं 7 प्रतिशत मुसलमान में से 27 प्रतिशत मुसलमान हो गए हैं और 20 प्रतिशत मुसलमान बढ़ गए हैं. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पूरे देश भर में 4 प्रतिशत मुसलमान हैं और संथाल परगना में जो 20 प्रतिशत मुसलमान बढ़े हैं वह सभी बांग्लादेशी मुस्लिम हैं. यह बांग्लादेशियों को वोटर बनाने की साजिश है.
उन्होंने कांग्रेस के पुराने राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. निशिकांत दुबे ने कहा कि 1943 में कांग्रेस की एक बैठक में हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं को अलग-अलग सूची में रखने की बात हुई थी और इसी तरह की राजनीति ने देश के विभाजन की स्थिति पैदा की.
देश को तोड़ने की साजिश करने का आरोप
आज फिर बांग्लादेशी वोटर के सहारे ये देश का बंटवारा चाहते हैं. राहुल गांधी पर देश को तोड़ने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा इसका राजनीतिक तौर पर विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को लेकर देश की जनता के साथ बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा.
आदिवासी अस्मिता के रक्षा के लिए लड़ेगी भाजपा
निशिकांत दुबे ने कहा कि हाल में आदिवासी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था. छात्रों ने संथाल क्षेत्र में देवनागरी लिपि और आदिवासी पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था की संथाल परगना में तेजी से आदिवासियों की संख्या घट रही है और एक खास वर्ग की बढ़ रही है. निशिकांत दुबे ने कहा कि आदिवासी छात्रों की अस्मिता और पहचान की रक्षा के लिए वह तन, मन और धन से उनके साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा कि संथाल परगना में आदिवासी समाज के अधिकार, पहचान और उनकी संख्या से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा.
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी वोट की राजनीति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता ऐसी किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी.
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