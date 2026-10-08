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भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विरोध कर रहे विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है.

गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जबकि इससे पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, सीबीसी जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर सवाल खड़े कर चुके हैं. कुछ दिनों पहले लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और उपराष्ट्रपति को हटाने की मुहिम चलाई थी.