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सोनिया गांधी की किताब पर सांसद निशिकांत दुबे का हमला, संजय गांधी को विलेन और राजीव गांधी को हीरो बताने का लगाया आरोप

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ( Etv Bharat )

सांसद निशिकांत दुबे ने किताब में संजय गांधी और राजीव गांधी के संदर्भ में लिखी गई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें संजय गांधी को विलेन और राजीव गांधी को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किताब में लिखी गई बातें सही हैं, तो वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी को चुनाव क्यों लड़ाया गया था?