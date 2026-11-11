सोनिया गांधी की किताब पर सांसद निशिकांत दुबे का हमला, संजय गांधी को विलेन और राजीव गांधी को हीरो बताने का लगाया आरोप
देवघर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी की किताब पर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट- हितेश कुमार.
Published : November 11, 2026 at 9:32 AM IST
देवघर: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी की किताब पर सवाल उठाते हुए तीखा कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा कि किताब में लिखी गई बातों से स्पष्ट होता है कि सोनिया गांधी को भारतीय संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है.
सांसद निशिकांत दुबे ने किताब में संजय गांधी और राजीव गांधी के संदर्भ में लिखी गई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें संजय गांधी को विलेन और राजीव गांधी को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किताब में लिखी गई बातें सही हैं, तो वर्ष 1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी को चुनाव क्यों लड़ाया गया था?
#WATCH | Deoghar, Jharkhand: BJP MP Nishikant Dubey says, "What kind of relaunch is this? Sonia Gandhi has written a book in which she has portrayed Sanjay Gandhi as a villain and Rajiv Gandhi as a hero. Neither Sanjay Gandhi, Indira Gandhi, nor Rajiv Gandhi is alive to respond… pic.twitter.com/klWlWwCLW7— ANI (@ANI) November 10, 2026
वहीं, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से जुड़े प्रसंग का उल्लेख करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि वर्ष 1989 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तब सोनिया गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए.
मेनका गांधी से जुड़े बातों पर उठाए सवाल
उन्होंने नेहरू परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी से जुड़े प्रसंग पर भी सवाल उठाए. निशिकांत दुबे ने कहा कि जब मेनका गांधी को परिवार से बाहर जाना पड़ा, तब किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया. जबकि भारतीय पारिवारिक परंपराओं में विधवा महिला को विशेष सम्मान देने की मान्यता रही है.
सांसद ने आगे कहा कि भारतीय संयुक्त परिवार में रहने के दौरान कई तरह के त्याग और समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन सोनिया गांधी की किताब में इन पारिवारिक परंपराओं और परिस्थितियों को लेकर कोई व्यापक दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता. उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में केवल उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें सोनिया गांधी स्वयं को सही साबित कर रही हैं, जबकि उन घटनाओं का जिक्र नहीं किया गया है, जिनमें उनकी भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं.
'खुद को सही साबित करने का प्रयास कर रही हैं सोनिया गांधी'
निशिकांत दुबे ने कहा कि किताब के माध्यम से सोनिया गांधी खुद को बेहतर साबित करने और भारतीय राजनीति से जुड़े अन्य लोगों को गलत ठहराने का प्रयास कर रही हैं. ऐसे में किताब में लिखी गई प्रत्येक बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जा सकता.
गौरतलब है कि दीपावली के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया.
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