बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसदीय उदाहरणों का हवाला देते हुए राहुल गांधी के निष्कासन का प्रस्ताव दिया
Published : February 17, 2026 at 9:52 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से निकालने की मांग करते हुए एक अहम प्रस्ताव पेश किया है. दुबे का तर्क है कि इस प्रस्ताव का मकसद देश को टुकड़ों में बांटने के टुकड़े-टुकड़े गैंग के इरादों को सामने लाना है.
निशिकांत दुबे ने कहा कि संसद ने पहले भी इसी तरह के प्रस्तावों के जरिए सदस्यों को निकाला है. इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है. साथ में दिए गए टेक्स्ट में गलत काम के लिए निकाले गए पुराने मामलों के बारे में बताया गया है. इसमें सुब्रमण्यम स्वामी, छत्रपाल सिंह लोढ़ा और स्वामी साक्षी जी महाराज के मामले शामिल हैं.
Substantive motion में संसद ने समय समय पर सांसदों को ख़ासतौर पर @INCIndia ने निकाला है, राज्यसभा में कभी सुब्रमण्यम स्वामी जी,कभी छत्रपाल लोधी जी तथा कभी साक्षी महाराज जी को ।सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फ़ैसले में संसद के कार्यवाही को सही ठहराया है ।राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मोशन… pic.twitter.com/DzhXBYsJOU— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) February 16, 2026
एक्स पर उन्होंने लिखा, 'संसद ने समय-समय पर जरूरी प्रस्तावों के जरिए सदस्यों को निकाला है. खासकर कांग्रेस ने ऐसा किया है, कभी राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी, कभी छत्रपाल लोधी और कभी साक्षी महाराज. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में पार्लियामेंट की कार्यवाही को सही ठहराया है.
मैंने राहुल गांधी जी के खिलाफ जो मोशन पेश किया है, वह देश को टुकड़ों में बांटने के टुकड़े-टुकड़े गैंग के इरादों को सामने लाएगा. इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी.' इससे पहले शनिवार को भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई.
यह विवाद भारत के बड़े टेक्सटाइल सेक्टर और लाखों कॉटन किसानों पर इस एग्रीमेंट के असर को लेकर है. गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में टैरिफ प्रावधानों पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि इस सौदे से भारत के कपास किसानों और कपड़ा निर्यातकों पर बुरा असर पड़ेगा.
इस पर बीजेपी नेता ने जवाब दिया, जिन्होंने कहा कि कॉटन प्रोडक्शन और टेक्सटाइल मिलों के बारे में राहुल गांधी के दावे झूठे हैं और उन्हें किसी भी फोरम पर बहस करने की चुनौती दी. बाद में उन्होंने एएनआई से बात की, जहाँ उन्होंने गांधी की और आलोचना की, उन्हें 'महामूर्ख' विपक्ष का नेता कहा और किसानों की सुरक्षा और एक्सपोर्ट बढ़ाने के केंद्र के तरीके का बचाव किया.