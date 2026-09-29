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सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव पर किया 2 करोड़ का मानहानि केस, जानिए क्या है पूरा मामला ?

निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव के खिलाफ मानहानि याचिका की दायर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ मानहानि के दो मामले दर्ज कराए हैं. आपराधिक मानहानि का मामला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, जबकि दीवानी मानहानि का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया गया है. हाईकोर्ट में दायर दीवानी मानहानि मामले में गर्ग से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई है.