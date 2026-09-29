सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव पर किया 2 करोड़ का मानहानि केस, जानिए क्या है पूरा मामला ?
दोनों के बीच विवाद उस समय बढ़ गया था, जब सुभाष चंद्र गर्ग ने पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाया था. पढ़ें खबर..
Published : September 29, 2026 at 5:53 PM IST
नई दिल्ली: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ मानहानि के दो मामले दर्ज कराए हैं. आपराधिक मानहानि का मामला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, जबकि दीवानी मानहानि का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया गया है. हाईकोर्ट में दायर दीवानी मानहानि मामले में गर्ग से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई है.
निशिकांत दुबे ने गर्ग के उस बयान के खिलाफ मानहानि की दोनों याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें गर्ग ने उन्हें ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति कहा था. गर्ग ने अपने बयान में कहा था कि निशिकांत दुबे उनके कार्यालय में आए थे और एलआईसी के चेयरमैन से उनका काम करवाने के लिए अप्रोच किया था. हालांकि, बाद में निशिकांत दुबे ने इन आरोपों का खंडन किया था. दोनों के बीच विवाद उस समय बढ़ा था, जब गर्ग ने पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाया था. तब सरकार ने जीडीपी की विकास दर 7.8 फीसदी बताई थी.
इसके बाद निशिकांत दुबे ने सुभाष चंद्र गर्ग के वित्त मंत्रालय के कार्यकाल की आलोचना की थी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधित मार्च 2018 के एक पत्र का हवाला दिया था, जिसमें सुभाष चंद्र गर्ग के माइक्रो-इकोनॉमिक नीति की समीक्षा करने की मांग की गई थी. निशिकांत दुबे ने अपने वकील अमित अवस्थी के जरिये एक लीगल नोटिस भी भेजा था, जिसका सुभाष चंद्र गर्ग ने जवाब भी दिया था. लेकिन निशिकांत दुबे उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और गर्ग के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि याचिकाएं दायर कर दीं.
यह भी पढ़ें-