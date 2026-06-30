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मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि चंपत राय पूरी तरह निर्दोष हैं: नरेश बंसल

नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दावा किया कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी मामले में विरोधी पार्टियां सियासत कर रही हैं, मगर इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि जल्द ही इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. भाजपा सांसद नरेश बंसल ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए उनकी गारंटी तक ले ली.

ईटीवी भारत से बातचीत में नरेश बंसल ने विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा, "मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि चंपत राय पूर्ण रूप से निर्दोष हैं. हां, कुछ लापरवाही हुई है, मगर उनकी जानकारी में नहीं. उन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन और उसकी लड़ाई में लगा दिया है. ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है."

उन्होंने आगे कहा कि आरोप कौन लगा रहा है? वे लोग जो कभी राम का नाम भी लेना नहीं चाहते थे, मंदिर बन जाने के बाद भी दर्शन करने नहीं पहुंचे. चाहे वो अखिलेश यादव हों या कांग्रेस के अन्य नेता. ये लोग अब राम मंदिर और भक्तों की भावनाओं को राजनीतिक निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

बंसल ने कहा कि इस मामले में विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर दी गई है और जांच पूरी पारदर्शिता से चल रही है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन निराधार आरोपों से राम भक्तों के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए.

आगामी विधानसभा चुनावों पर क्या असर होगा

क्या आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा विरोधी पार्टियों को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकता है? इस सवाल पर भाजपा सांसद ने कहा कि 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा का मुख्य एजेंडा विकास, सुरक्षा और सुशासन रहेगा. बंसल ने कहा, "उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने पर्यटन, जलविद्युत, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है. प्रवासन रोकने, युवाओं को रोजगार देने और देवभूमि को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जारी रहेगा."