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मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि चंपत राय पूरी तरह निर्दोष हैं: नरेश बंसल

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी मामले पर भाजपा नेता नरेश बंसल से ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने बातचीत की.

BJP MP Naresh Bansal on Ayodhya Ram Mandir donation Row Assembly Elections in UP-Uttarakhand
भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 8:22 PM IST

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नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दावा किया कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी मामले में विरोधी पार्टियां सियासत कर रही हैं, मगर इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि जल्द ही इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. भाजपा सांसद नरेश बंसल ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए उनकी गारंटी तक ले ली.

ईटीवी भारत से बातचीत में नरेश बंसल ने विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा, "मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि चंपत राय पूर्ण रूप से निर्दोष हैं. हां, कुछ लापरवाही हुई है, मगर उनकी जानकारी में नहीं. उन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन और उसकी लड़ाई में लगा दिया है. ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है."

उन्होंने आगे कहा कि आरोप कौन लगा रहा है? वे लोग जो कभी राम का नाम भी लेना नहीं चाहते थे, मंदिर बन जाने के बाद भी दर्शन करने नहीं पहुंचे. चाहे वो अखिलेश यादव हों या कांग्रेस के अन्य नेता. ये लोग अब राम मंदिर और भक्तों की भावनाओं को राजनीतिक निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

बंसल ने कहा कि इस मामले में विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर दी गई है और जांच पूरी पारदर्शिता से चल रही है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन निराधार आरोपों से राम भक्तों के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए.

आगामी विधानसभा चुनावों पर क्या असर होगा
क्या आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा विरोधी पार्टियों को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकता है? इस सवाल पर भाजपा सांसद ने कहा कि 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में भाजपा का मुख्य एजेंडा विकास, सुरक्षा और सुशासन रहेगा. बंसल ने कहा, "उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने पर्यटन, जलविद्युत, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है. प्रवासन रोकने, युवाओं को रोजगार देने और देवभूमि को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जारी रहेगा."

इसी तरह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाजपा का फोकस राम मंदिर से प्रेरित सांस्कृतिक जागरण, डबल इंजन सरकार की योजनाओं और इन प्रदेशों में किए गए विकास और कानून-व्यवस्था पर होगा. जनता इन मुद्दों पर वोट करेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास कार्य, कानून-व्यवस्था और सुशासन जो राज्य में दिया गया है, भाजपा इन मुद्दों पर एकबार फिर भारी बहुमत से जीतेगी.

नरेश बंसल भाजपा के राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष भी हैं. उन्होंने कहा कि जनता विपक्ष की भ्रामक रणनीति का हिस्सा नहीं बनने वाली है और वो भाजपा और एनडीए का ही साथ देगी. उन्होंने कहा कि विकास का मॉडल ही भाजपा की जीत की गारंटी है.

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासत तेज हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2027 के चुनावों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. ऐसे समय में विपक्षी पार्टियां हाथ में आया ये मुद्दा जाने नहीं देना चाहती हैं.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर ट्रस्ट घोटाला: कांग्रेस का PM मोदी पर बड़ा हमला, सुप्रिया श्रीनेत बोलीं- 'भक्तों से माफी मांगें प्रधानमंत्री'

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