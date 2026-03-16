टीबी मुक्त भारत मैच: सांसद मनोज तिवारी हुए चोटिल, डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह
मैदान पर मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों और सांसदों ने खेल भावना का परिचय देते हुए तिवारी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.
Published : March 16, 2026 at 7:35 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित एक मैत्रीपूर्ण टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब बल्लेबाजी कर रहे उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता मनोज तिवारी चोटिल हो गए. दिल्ली पुलिस और सांसदों की टीम के बीच चल रहे इस मुकाबले में तिवारी को रन लेते समय मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत के बाद मैदान छोड़ना पड़ा.
टीबी जागरूकता के लिए हो रहा था मुकाबला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'टीबी मुक्त भारत' संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की ओर से इस विशेष क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था. मैच में भाजपा और अन्य दलों के सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे थे. मैच की शुरुआत काफी उत्साहजनक रही और मनोज तिवारी ने अपनी टीम की ओर से आक्रामक रुख अपनाया.
Delhi: BJP MP Manoj Tiwari was injured during the MPs vs Delhi Police 'TB Mukt Bharat' T20 match pic.twitter.com/JZNa29jM7Y— IANS (@ians_india) March 15, 2026
मैदान पर मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों और सांसदों ने खेल भावना का परिचय देते हुए तिवारी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. मनोज तिवारी को डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है. हालांकि चोट गंभीर नहीं बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें कुछ दिनों तक खेल गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया है. इस मैच के माध्यम से संदेश दिया गया कि स्वस्थ जीवनशैली और नियमित जांच से टीबी जैसी गंभीर बीमारी पर विजय पाई जा सकती है.
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