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टीबी मुक्त भारत मैच: सांसद मनोज तिवारी हुए चोटिल, डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह

टीबी जागरूकता के लिए हो रहा था मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'टीबी मुक्त भारत' संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की ओर से इस विशेष क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था. मैच में भाजपा और अन्य दलों के सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे थे. मैच की शुरुआत काफी उत्साहजनक रही और मनोज तिवारी ने अपनी टीम की ओर से आक्रामक रुख अपनाया.

नई दिल्ली: राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित एक मैत्रीपूर्ण टी-20 क्रिकेट मैच के दौरान रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब बल्लेबाजी कर रहे उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता मनोज तिवारी चोटिल हो गए. दिल्ली पुलिस और सांसदों की टीम के बीच चल रहे इस मुकाबले में तिवारी को रन लेते समय मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत के बाद मैदान छोड़ना पड़ा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मनोज तिवारी अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे. एक शॉट खेलने के बाद तेजी से रन चुराने के प्रयास में उनके पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया. वह पिच के बीच में ही लड़खड़ा गए और दर्द से कराहते हुए बैठ गए. तुरंत मेडिकल टीम ने मैदान पर पहुंचकर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया. चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा.मैच के दौरान मौजूद पूर्व खेल मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हार-जीत से बड़ा उद्देश्य टीबी मुक्त भारत के प्रति जागरूकता फैलाना है. उन्होंने कहा, मैदान पर खिलाड़ी चोटिल होते रहते हैं, यह खेल का हिस्सा है. मनोज जी एक जुझारू खिलाड़ी हैं और हमें उम्मीद है कि वह जल्द स्वस्थ होंगे. हमारा लक्ष्य है कि जिस तरह हम मैदान पर पसीना बहा रहे हैं, उसी तरह देश से टीबी को भी पूरी तरह खत्म करें.

मैदान पर मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों और सांसदों ने खेल भावना का परिचय देते हुए तिवारी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. मनोज तिवारी को डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है. हालांकि चोट गंभीर नहीं बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें कुछ दिनों तक खेल गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया है. इस मैच के माध्यम से संदेश दिया गया कि स्वस्थ जीवनशैली और नियमित जांच से टीबी जैसी गंभीर बीमारी पर विजय पाई जा सकती है.



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