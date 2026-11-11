कंगना रनौत का सोनिया गांधी पर तीखा हमला, राजनीतिक उभार पर खड़े किए सवाल
कंगना रनौत ने कहा कि एक बात जो वह कभी समझ नहीं पाईं, वो यह कि एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक की गांधी परिवार में एंट्री.
By ANI
Published : November 11, 2026 at 4:07 PM IST
नई दिल्ली: अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीतिक उभार पर सवाल उठाया है और गांधी परिवार से जुड़ी घटनाओं के सिलसिले को 'बहुत ज्यादा संयोगों' की श्रृंखला बताया है.
कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में आरोप लगाया कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी की एंट्री और उसके बाद राजनीतिक परिवार के कई सदस्यों की मौत ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं, जिन पर उनके मुताबिक जनता का उनका ध्यान नहीं गया है.
कंगना ने कहा कि उनकी टिप्पणियां भारतीय राजनीति और गांधी परिवार पर किए गए उस शोध पर आधारित थीं, जो उन्होंने अपनी 2025 की निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' पर काम करने के दौरान किया था.
एनवीडिया हनी ट्रैप विवाद को लेकर चल रही वैश्विक चर्चा का हवाला देते हुए, कंगना ने अपने पोस्ट की शुरुआत यह लिखते हुए की, "हर कोई एनवीडिया हनी ट्रैप विवाद के बारे में बात कर रहा है."
इसके बाद गांधी परिवार के इर्द-गिर्द के राजनीतिक घटनाक्रमों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा, "इमरजेंसी के लिए मैंने भारतीय राजनीति और गांधी परिवार पर काफी शोध किया, और मुझे यह स्वीकार करना होगा कि एक बात जो मुझे कभी समझ नहीं आई वह यह है कि एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक की गांधी परिवार में एंट्री."
अपनी पोस्ट में, कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत का हवाला दिया और इन त्रासदियों को गांधी परिवार के भीतर राजनीतिक उत्तराधिकार से जोड़ा.
उन्होंने लिखा, "इंदिरा गांधी की हत्या हुई, संजय गांधी, राजीव गांधी, सिंहासन के सभी संभावित उत्तराधिकारी मारे गए, जिससे सिंहासन के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहानुभूति वाला विकल्प बचा: एक विदेशी नागरिक जिसका नाम सोनिया गांधी था."
कंगना ने आगे के घटनाक्रमों को समझाते हुए कहा कि इसमें 'बहुत अधिक संयोग' थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि इन परिस्थितियों पर जनता को और बारीकी से गौर करने की जरूरत है."
कंगना रनौत ने सोनिया गांधी के राजनीतिक प्रभाव और कार्यकाल की भी आलोचना की और कांग्रेस नेता पर विदेशी एजेंडों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.
Even in the end of the clip every one leaves but Maneka stays looking at Mrs Gandhi like a wounded little child seeking some comfort may be a little smile or a gaze in her direction, she stays hoping for one sign but nothing comes only coldness and slowly she disappears like she is there but doesn’t exist. Heartbreaking! On the other hand every one seems to be wrapped around little finger of a mysterious foreign national who bumped in to older son Rajeev Gandhi in a cafe abroad and ever since became inseparable, younger son Sanjay was being formally trained by Mrs Gandhi but he dies mysteriously and his vulnerable young window Maneka was thrown out of his house for random reasons and shortly after that the mother in law and husband were also killed one after the other. Leaving mysterious foreigner Sonia Gandhi as the head of government, wow!! How convenient!!— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 10, 2026
अपनी लंबी इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने खुले तौर पर विदेशी हितों का प्रचार किया था.
भाजपा सांसद ने कई दशकों तक कांग्रेस की दिग्गज नेता के राजनीतिक नेतृत्व पर भी सवाल उठाए.
अपनी पोस्ट का समापन 2014 के आम चुनावों का जिक्र करते हुए कंगना ने लिखा कि सोनिया गांधी दशकों तक सरकार का नेतृत्व करती रहीं, जब तक कि जाहिर है, 2014 नहीं आ गया.
2014 का आम चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के 10 साल पुराने शासन का अंत कर दिया.
बीजेपी ने, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और अपने दम पर निर्णायक 282 सीटें जीती थीं. कांग्रेस (INC) को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था, और वह सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी. बड़ी जीत के बाद, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 13 साल के कार्यकाल को छोड़कर 26 मई, 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी.
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