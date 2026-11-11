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कंगना रनौत का सोनिया गांधी पर तीखा हमला, राजनीतिक उभार पर खड़े किए सवाल

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी - बीजेपी सांसद कंगना रनौत ( File Photo/ ANI )

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नई दिल्ली: अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीतिक उभार पर सवाल उठाया है और गांधी परिवार से जुड़ी घटनाओं के सिलसिले को 'बहुत ज्यादा संयोगों' की श्रृंखला बताया है.

कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में आरोप लगाया कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी की एंट्री और उसके बाद राजनीतिक परिवार के कई सदस्यों की मौत ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं, जिन पर उनके मुताबिक जनता का उनका ध्यान नहीं गया है.

कंगना ने कहा कि उनकी टिप्पणियां भारतीय राजनीति और गांधी परिवार पर किए गए उस शोध पर आधारित थीं, जो उन्होंने अपनी 2025 की निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' पर काम करने के दौरान किया था. एनवीडिया हनी ट्रैप विवाद को लेकर चल रही वैश्विक चर्चा का हवाला देते हुए, कंगना ने अपने पोस्ट की शुरुआत यह लिखते हुए की, "हर कोई एनवीडिया हनी ट्रैप विवाद के बारे में बात कर रहा है." इसके बाद गांधी परिवार के इर्द-गिर्द के राजनीतिक घटनाक्रमों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा, "इमरजेंसी के लिए मैंने भारतीय राजनीति और गांधी परिवार पर काफी शोध किया, और मुझे यह स्वीकार करना होगा कि एक बात जो मुझे कभी समझ नहीं आई वह यह है कि एक रहस्यमयी विदेशी नागरिक की गांधी परिवार में एंट्री." बीजेपी सांसद कंगना रनौत की इंस्टाग्राम स्टोरी (Screengrab) अपनी पोस्ट में, कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत का हवाला दिया और इन त्रासदियों को गांधी परिवार के भीतर राजनीतिक उत्तराधिकार से जोड़ा. उन्होंने लिखा, "इंदिरा गांधी की हत्या हुई, संजय गांधी, राजीव गांधी, सिंहासन के सभी संभावित उत्तराधिकारी मारे गए, जिससे सिंहासन के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहानुभूति वाला विकल्प बचा: एक विदेशी नागरिक जिसका नाम सोनिया गांधी था." कंगना ने आगे के घटनाक्रमों को समझाते हुए कहा कि इसमें 'बहुत अधिक संयोग' थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि इन परिस्थितियों पर जनता को और बारीकी से गौर करने की जरूरत है."