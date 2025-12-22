ETV Bharat / bharat

देवघर पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत, अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर हुए फैंस

बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत देवघर पहुंची हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

ACTRESS KANGANA RANAUT IN DEOGHAR
देवघर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के दौरान सांसद कंगना रनौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 22, 2025 at 2:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत देवघर पहुंचीं. देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया. इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जुट गई. इस बीच एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें गाड़ी में बैठाया.

सांसद खेल महोत्सव में शामिल होंगी कंगना रनौत

दरअसल, बीजेपी सांसद देवघर एयरपोर्ट से बाबा धाम मंदिर में पूजा करने पहुंचेंगी. उसके बाद वे बाबा धाम से बासुकीनाथ जाएंगी. वहां भी भोलेनाथ के दरबार में पूजा करेंगी. जानकारी के मुताबिक, अभिनेत्री कंगना रनौत, सांसद खेल महोत्सव में भी शामिल होंगी. इन सब के बाद वह सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी. इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. वह मीडिया से बचते हुए सीधे बाबा धाम मंदिर के लिए रवाना हो गईं.

TAGGED:

बाबा धाम में पूजा करेगी कंगना
KANGANA RANAUT IN BABA DHAM TEMPLE
BJP MP KANGANA RANAUT
सांसद कंगना रनौत का देवघर दौरा
ACTRESS KANGANA RANAUT IN DEOGHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.