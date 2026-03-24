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'राहुल गांधी को वैश्विक मामलों का ज्ञान नहीं', LoP के आरोपों पर BJP का पलटवार

विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि पीएम मोदी की विदेश नीति मजबूत है.

BJP MP Jagdambika Pal, Dinesh Sharma on Rahul Gandhi allegations on PM Modi over West Asia Conflict
भाजपा सांसद जगदंबिका पाल और दिनेश शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 9:19 PM IST

3 Min Read
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अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया के हालात पर पीएम मोदी ने लोकसभा में सोमवार को और राज्यसभा में मंगलवार को बयान दिया. पीएम मोदी ने विश्व में आए ऐसे संकट के समय सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने की बात की. मगर जहां सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के बयान के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति रही, वहीं मंगलवार को राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए देश की विदेश नीति पर हमला बोला.

राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की विदेश नीति से समझौता हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी खुद दबाव में हैं. मोदी सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहते हैं. मोदी कभी भी भारत के हित के फैसले ले ही नहीं सकते - और ये साफ दिख रहा है.

साथ ही राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट कर एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए भाजपा ने भी पलटवार किया. राहुल ने यहां तक कहा कि भारत की विदेश नीति अब "मोदी की निजी विदेश नीति" बन गई है, जिसे दुनिया 'यूनिवर्सल जोक' मान रही है.

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल से बातचीत (ETV Bharat)

राहुल ने पश्चिम एशिया (इजराइल-ईरान युद्ध) संकट के बीच पीएम मोदी के संसद में भाषण पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मोदी सिर्फ अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम करते हैं, भारत के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे. पाकिस्तान को अमेरिका-इजराइल-ईरान के बीच मध्यस्थ बताया जा रहा है. भारत की स्थिति को लेकर राहुल ने मोदी को "कॉम्प्रोमाइज्ड" करार दिया.

इसके अलावा राहुल गांधी ने बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है.

राहुल खुद कॉम्प्रोमाइज हैं: पाल
इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि राहुल खुद तो कॉम्प्रोमाइज हैं जब सदन में कल पीएम बोल रहे थे तब वो नदारद थे. उन्हें इतने गंभीर मसले पर भी सदन में रहने की जरूरत महसूस नहीं होती. उन्होंने कहा कि यह मात्र भारत का संकट नहीं, पूरे विश्व में संकट है और ये मिडिल ईस्ट में संकट आया है. जहां तक देश में तेल या गैस की आपूर्ति की बात है, सबसे पहले पेट्रोलियम मंत्री और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इसे संज्ञा लेते हुए वक्तव्य दिया. मगर राहुल को विदेश नीति की कोई जानकारी ही नहीं है.

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा से बातचीत (ETV Bharat)

बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के इस ताजा हमले को "देश-विरोधी", "निराशा" और "झूठा प्रचार" बताया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की विदेश नीति मजबूत है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बनी हुई है और होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहा है.

बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को वैश्विक मामलों का ज्ञान नहीं होने और देश में घबराहट फैलाने की आदत है, जबकि सरकार हर मसले पर संज्ञान लेते हुए उसपर कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि राहुल को विदेश नीति का ज्ञान नहीं है. जहां तक बात है वैश्विक संकट की तो पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना के संकट काल में व्यवस्थाएं की गई थीं, उसी तरह इस वैश्विक संकट में भी सरकार अच्छे से समाधान निकालने में गंभीरता से जुट गई है. उन्होंने कहा कि जहां तक पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात है, पाकिस्तान को खुद उसके देशवासी ही गंभीरता से नहीं लेते तो विश्व के दूसरे देश क्या उसकी मध्यस्थता के लिए राजी होंगे.

यह भी पढ़ें- ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने पीएम मोदी से की बात, होर्मुज पर हुई चर्चा

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WEST ASIA CONFLICT

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