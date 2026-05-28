'70 सालों में कांग्रेस फैमिली से बाहर नहीं आ पाई', कर्नाटक में सत्ता संघर्ष पर बोले BJP सांसद गुलाम अली खटाना
कर्नाटक में सत्ता संघर्ष को लेकर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस की आलोचना की. ईटीवी भारत संवाददाता ने कर्नाटक के अलावा बंगाल की राजनीति और घुसपैठियों के मसले पर भाजपा नेता से बात की.
Published : May 28, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय राजनीति में परिवारवाद विरोध और शासन की जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है. विपक्षी दलों में परिवार-केंद्रित राजनीति की आलोचना के बावजूद, सत्ता परिवर्तन के बाद भी असंतोष बरकरार है. कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अंदरूनी खींचतान और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हालिया हार के बाद यह मुद्दा और उभरा है.
इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बातचीत में जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि इन पार्टियों में राजनीति में परिवार हावी रहता है, इसलिए सत्ता में रहने पर और सत्ता चले जाने के बाद खींचतान बनी रहती है.
कर्नाटक में लंबे समय से चले खींचतान के सिद्धारमैया ने आज इस्तीफा दे दिया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे. मगर सिद्धारमैया ने राज्यसभा में आने से मना कर दिया और कहा कि वो कर्नाटक की ही राजनीति में रहना चाहते हैं.
इस पर बोलते हुए सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि कांग्रेस सरकार में संतुष्टि नजर नहीं आ रही है. कांग्रेस में मुख्यमंत्री चयन जैसे बड़े फैसले गांधी परिवार की मंजूरी पर निर्भर करते हैं. उन्होंने कहा कि, पार्टी के अंदर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मतभेद, नीतिगत उलटफेर और प्रशासनिक अस्थिरता साफ दिख रही है. विपक्ष का कहना है कि यह "परिवारवाद की राजनीति' का ही रूप है, जहां जनता की अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.
वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार और कैडर की नाराजगी पर बोलते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि जब से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तभी से टीएमसी में टैलेंटेड नेताओं में नाराजगी है.
उन्होंने कहा कि ममता कैडर की उपेक्षा कर रही थीं जिससे, बढ़ते अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति से टीएमसी के कुछ प्रतिभाशाली सांसद और विधायक अब संवैधानिक मुद्दों पर विरोध जता रहे हैं. उनका कहना है कि लंबे शासन में 'कैडर की नहीं सुनी गई', जिससे पार्टी का आधार कमजोर हुआ.
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने घुसपैठ (infiltration) पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों में पावर-लस्ट इतना था कि देश की सुरक्षा और सीमाओं से कोई लेना-देना नहीं रहा. अब गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठियों को बाहर निकालने और “स्मार्ट बॉर्डर” प्रोजेक्ट के ऐलान से मोदी सरकार की विजन साफ दिख रहा है.
खटाना ने कहा, "जब घुसपैठिए गलत तरीके से बढ़ेंगे तो देश की डेमोग्राफी बदलेगी ही." केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों की पहचान, निर्वासन और सीमा पर अभेद्य सुरक्षा ग्रिड बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल चुनाव के बाद घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया.
बकरीद (ईद-उल-अज़्हा) पर पशुबलि के मुद्दे पर भी बहस जारी है. इस पर उन्होंने कहा कि कई आवाजें उठ रही हैं कि सभी मजहबों की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए. खासकर हिंदू समुदाय जिन्हें “बड़े भाई” के रूप में संबोधित किया जाता है कि, भावनाएं यदि आहत हो रही हों तो वैकल्पिक तरीकों या संयम पर विचार किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि, कुछ मुस्लिम संगठन और नेता गाय जैसे जानवरों की बलि से बचने और सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनकल्याण और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होना चाहिए. चाहे परिवारवाद हो, घुसपैठ हो या सांप्रदायिक सद्भाव. जनता अब परिणाम देख रही है.
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