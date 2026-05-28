ETV Bharat / bharat

'70 सालों में कांग्रेस फैमिली से बाहर नहीं आ पाई', कर्नाटक में सत्ता संघर्ष पर बोले BJP सांसद गुलाम अली खटाना

बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय राजनीति में परिवारवाद विरोध और शासन की जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है. विपक्षी दलों में परिवार-केंद्रित राजनीति की आलोचना के बावजूद, सत्ता परिवर्तन के बाद भी असंतोष बरकरार है. कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के अंदरूनी खींचतान और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हालिया हार के बाद यह मुद्दा और उभरा है. इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बातचीत में जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि इन पार्टियों में राजनीति में परिवार हावी रहता है, इसलिए सत्ता में रहने पर और सत्ता चले जाने के बाद खींचतान बनी रहती है. बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना से बातचीत (ETV Bharat) कर्नाटक में लंबे समय से चले खींचतान के सिद्धारमैया ने आज इस्तीफा दे दिया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे. मगर सिद्धारमैया ने राज्यसभा में आने से मना कर दिया और कहा कि वो कर्नाटक की ही राजनीति में रहना चाहते हैं. इस पर बोलते हुए सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि कांग्रेस सरकार में संतुष्टि नजर नहीं आ रही है. कांग्रेस में मुख्यमंत्री चयन जैसे बड़े फैसले गांधी परिवार की मंजूरी पर निर्भर करते हैं. उन्होंने कहा कि, पार्टी के अंदर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मतभेद, नीतिगत उलटफेर और प्रशासनिक अस्थिरता साफ दिख रही है. विपक्ष का कहना है कि यह "परिवारवाद की राजनीति' का ही रूप है, जहां जनता की अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है. वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार और कैडर की नाराजगी पर बोलते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि जब से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तभी से टीएमसी में टैलेंटेड नेताओं में नाराजगी है.