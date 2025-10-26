ETV Bharat / bharat

BJP सांसद डॉ संजय जयसवाल से मांगी गई 10 करोड़ की रंगदारी, नहीं देने पर पुत्र को जान से मारने की दी धमकी

बेतिया सांसद डॉ संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मामले में पुलिस ने की प्राथमिकी दर्ज , जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा

BJP सांसद डॉ संजय जयसवाल से मांगी गई 10 करोड़ की रंगदारी
BJP सांसद डॉ संजय जयसवाल से मांगी गई 10 करोड़ की रंगदारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 26, 2025 at 7:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेतिया: बेतिया से बड़ी खबर है जहां बिहार चुनाव के बीच बेतिया सांसद डॉ संजय जयसवाल से अपराधियों ने 10 करोड़ की रंगदारी मांगी है. 10 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर बीजेपी सांसद डॉ संजय जायसवाल के बेटे को मारने की धमकी दी गई है. सांसद डॉ. संजय जायसवाल के पुत्र डॉक्टर शिवम जायसवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है.

बेतिया सांसद डॉ संजय जायसवाल से रंगदारी मांगी : बता दे कि बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के इकलौता पुत्र डॉक्टर शिवम जायसवाल है जिसकी हत्या करने की धमकी दी गई है. 23 अक्टूबर को 12:40 में दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के मोबाइल पर फोन आया.

बेतिया सांसद डॉ संजय जायसवाल से रंगदारी मांगी
बेतिया सांसद डॉ संजय जायसवाल से रंगदारी मांगी (ETV Bharat)

सांसद ने पुलिस में दर्ज करायी शिकायत : फोन करने वाले अपराधी ने डॉक्टर संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांग की नहीं देने पर उनके पुत्र शिवम जायसवाल को जान से मारने की धमकी दी है. बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिक की दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

फोन आने पर तुरंत पुलिस को दी गई सूचना : पुलिस के अनुसार दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से सांसद डॉ. संजय जायसवाल के मोबाइल पर कॉल आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने उनसे 10 करोड़ रुपये की मांग की और कहा कि अगर पैसा नहीं दिया गया, तो उनके बेटे शिवम जायसवाल को जान से मार दिया जाएगा. धमकी मिलते ही सांसद ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी.

रंगदारी मामले में पुलिस जल्द गिरफ्तारी का कर रही दावा (ETV Bharat)

पुलिस जल्द गिरफ्तारी का कर रही दावा: बेतिया सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि डॉ संजय जयसवाल से रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी नहीं देने की एवज में उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है. नगर थाने में प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है. बहुत जल्द रंगदारी मांगने वाले अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस जल्दी मामले में खुलासा करेगी.

बेतिया सांसद डॉ संजय जयसवाल ने पुलिस में दर्ज करायी शिकायत
बेतिया सांसद डॉ संजय जयसवाल ने पुलिस में दर्ज करायी शिकायत (ETV Bharat)

"डॉ संजय जयसवाल से रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी नहीं देने की एवज में उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है. नगर थाने में प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी "...विवेक दीप, सदर एसडीपीओ, बेतिया

बीजेपी सांसद को धमकी देना प्रशासन के लिए चुनौती : यह मामला तब सामने आया है जब पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा गर्म है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है. इसके बावजूद अपराधियों का इस तरह से सत्तारूढ़ दल के सांसद को धमकी देना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है. चुनावी समय में इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें :

चुनाव के दौरान पैसे बांटकर फंस गए पप्पू यादव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस

'अब भाजपा को नहीं देंगे वोट', कुम्हरार के कायस्थ समाज में भारी नाराजगी, जन सुराज को जिताने की अपील

TAGGED:

बीजेपी सांसद से मांगी गई रंगदारी
BJP MP DR SANJAY JAISWAL
BJP MP DEMANDED RANSOM OF 10 CRORE
DEATH FOR HIS SON BJP MP THREATENED
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.