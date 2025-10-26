BJP सांसद डॉ संजय जयसवाल से मांगी गई 10 करोड़ की रंगदारी, नहीं देने पर पुत्र को जान से मारने की दी धमकी
बेतिया सांसद डॉ संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मामले में पुलिस ने की प्राथमिकी दर्ज , जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा
Published : October 26, 2025 at 7:35 AM IST
बेतिया: बेतिया से बड़ी खबर है जहां बिहार चुनाव के बीच बेतिया सांसद डॉ संजय जयसवाल से अपराधियों ने 10 करोड़ की रंगदारी मांगी है. 10 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर बीजेपी सांसद डॉ संजय जायसवाल के बेटे को मारने की धमकी दी गई है. सांसद डॉ. संजय जायसवाल के पुत्र डॉक्टर शिवम जायसवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है.
बेतिया सांसद डॉ संजय जायसवाल से रंगदारी मांगी : बता दे कि बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के इकलौता पुत्र डॉक्टर शिवम जायसवाल है जिसकी हत्या करने की धमकी दी गई है. 23 अक्टूबर को 12:40 में दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के मोबाइल पर फोन आया.
सांसद ने पुलिस में दर्ज करायी शिकायत : फोन करने वाले अपराधी ने डॉक्टर संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांग की नहीं देने पर उनके पुत्र शिवम जायसवाल को जान से मारने की धमकी दी है. बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिक की दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
फोन आने पर तुरंत पुलिस को दी गई सूचना : पुलिस के अनुसार दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से सांसद डॉ. संजय जायसवाल के मोबाइल पर कॉल आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने उनसे 10 करोड़ रुपये की मांग की और कहा कि अगर पैसा नहीं दिया गया, तो उनके बेटे शिवम जायसवाल को जान से मार दिया जाएगा. धमकी मिलते ही सांसद ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी.
पुलिस जल्द गिरफ्तारी का कर रही दावा: बेतिया सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि डॉ संजय जयसवाल से रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी नहीं देने की एवज में उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है. नगर थाने में प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है. बहुत जल्द रंगदारी मांगने वाले अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस जल्दी मामले में खुलासा करेगी.
"डॉ संजय जयसवाल से रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी नहीं देने की एवज में उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है. नगर थाने में प्राथमिक की दर्ज कर ली गई है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी "...विवेक दीप, सदर एसडीपीओ, बेतिया
बीजेपी सांसद को धमकी देना प्रशासन के लिए चुनौती : यह मामला तब सामने आया है जब पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा गर्म है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है. इसके बावजूद अपराधियों का इस तरह से सत्तारूढ़ दल के सांसद को धमकी देना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है. चुनावी समय में इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
ये भी पढ़ें :