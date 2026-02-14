ETV Bharat / bharat

नासिक में भाजपा सांसद की कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे

आग लगने से भाजपा सांसद की कार जलकर खाक ( ETV Bharat )

नासिक (महाराष्ट्र) : नासिक-मुंबई हाइवे पर राजस्थान के भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी की रेंज रोवर कार में आग लग जाने से वह बाल-बाल बच गए. हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि हादसे के समय कार में सांसद सफर कर रहे थे. बताया जाता है कि यह घटना गोंडे के पास रात करीब 1:30 बजे हुई. अच्छी बात यह रही कि कार ड्राइवर की सूझबूझ से सांसद समेत कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, इस आग में रेंज रोवर कार कुछ ही पलों में पूरी तरह जलकर राख हो गई. राजस्थान से भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी, जो वाशिम से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए थे, रेंज रोवर कार (MH 01. DK 9975) में यात्रा कर रहे थे. आग का गोला बनी कार (ETV Bharat) कार को शाहपुर का ड्राइवर अनिल जाधव चला रहा था. जब कार नासिक के पास गोंडे फाटा इलाके से गुजर रही थी, तो ड्राइवर को अचानक कार में कुछ जलने की गंध आने लगी.