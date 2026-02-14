ETV Bharat / bharat

नासिक में भाजपा सांसद की कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे

महाराष्ट्र के नासिक में भाजपा सांसद की कार में लग जाने से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

BJP MP's car gutted in fire
आग लगने से भाजपा सांसद की कार जलकर खाक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
नासिक (महाराष्ट्र) : नासिक-मुंबई हाइवे पर राजस्थान के भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी की रेंज रोवर कार में आग लग जाने से वह बाल-बाल बच गए. हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि हादसे के समय कार में सांसद सफर कर रहे थे.

बताया जाता है कि यह घटना गोंडे के पास रात करीब 1:30 बजे हुई. अच्छी बात यह रही कि कार ड्राइवर की सूझबूझ से सांसद समेत कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

हालांकि, इस आग में रेंज रोवर कार कुछ ही पलों में पूरी तरह जलकर राख हो गई. राजस्थान से भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी, जो वाशिम से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए थे, रेंज रोवर कार (MH 01. DK 9975) में यात्रा कर रहे थे.

Car turns into a ball of fire
आग का गोला बनी कार (ETV Bharat)

कार को शाहपुर का ड्राइवर अनिल जाधव चला रहा था. जब कार नासिक के पास गोंडे फाटा इलाके से गुजर रही थी, तो ड्राइवर को अचानक कार में कुछ जलने की गंध आने लगी.

बिना एक पल की देरी किए उसने तुरंत कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी. जैसे ही उन्हें पता चला कि कार में आग लग गई है, सांसद लुम्बाराम चौधरी और अन्य साथी कार से बाहर निकल आए. इससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई. कुछ ही देर में आग ने भयंकर रूप ले लिया और कार जलकर राख हो गई.

BJP MP Lumbaram Choudhary
भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी (ETV Bharat)

कार का सिर्फ ढांचा बचा - घटना की जानकारी मिलते ही वाडिवे थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने जब इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया. लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई. इस घटना के कारण हाइवे पर कुछ घंटों तक यातायात भी बाधित रहा.

कोई हताहत नहीं - राजस्थान के सांसद जब अपने साथियों के साथ ठाणे से त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे, तो गोंडे इलाके में उनकी कार में अचानक आग लग गई.

गाड़ी चलाने वालों की सावधानी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. हमने पुलिस स्टेशन में गाड़ी के एक्सीडेंटल टक्कर का केस दर्ज कर लिया है. यह जानकारी वाडिवे पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर भगवान माथुरे ने दी.

