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परिसीमन प्रक्रिया न्यायपूर्ण तरीके से होगी, आनुपातिक संख्या में बढ़ेंगी लोकसभा सीटें : बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी

बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि सभी राज्यों में लोकसभा सीटों का आनुपातिक वितरण होगा. इसमें किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा.

BJP MP Aparajita Sarangi interview on Womens Reservation and Delimitation Bill 2026
बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी से ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से विशेष बातचीत की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 8:53 PM IST

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अनामिक रत्ना

नई दिल्ली: संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 (महिला आरक्षण संशोधन बिल) और परिसीमन विधेयक पर बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि विपक्ष परिसीमन विधेयक का पुरजोर विरोध करेगा. इस मुद्दे पर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से विशेष बातचीत में विपक्ष पर तीखा हमला बोला.

उन्होंने कहा, "यह बिल आधी आबादी यानी महिलाओं से जुड़ा हुआ है. विपक्ष को इसमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए. परिसीमन विधेयक का विरोध करके कांग्रेस महिला आरक्षण का ही विरोध कर रही है. हमें उम्मीद है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक बहुमत से पारित हो जाएंगे और 2029 से पहले महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में सशक्तीकरण की नई ऊंचाइयों को छुएंगी."

बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी से बातचीत का वीडियो देखें (ETV Bharat)

ओडिशा के भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि विपक्ष आधी आबादी को शसक्त बनाने की दिशा में मोदी सरकार की तरफ से लाए गए महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन का समर्थन ना करके यह जाहिर कर रहा कि उनकी मंशा आधी आबादी के लिए सही नहीं है क्योंकि 2029 में यदि ये लागू होना है तो चुनाव से पहले ये संशोधन आवश्यक हैं.

इस सवाल पर कि दक्षिण भारतीय राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों का आरोप है कि परिसीमन के बाद उत्तर भारत के राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे दक्षिणी राज्यों के साथ असमानता बढ़ेगी. इस पर अपराजिता सारंगी ने कहा कि सीटें आनुपातिक (Proportionate) संख्या में बढ़ेंगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ न्यायपूर्ण तरीके से होगी.

उन्होंने कहा, "28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर सीटों का आनुपातिक वितरण होगा. इसमें किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा."

देखा जाए तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसके लागू होने के लिए जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया जरूरी है. विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ताधारी भाजपा इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है.

भाजपा सांसद अपराजिता ने आशा जताते हुए कहा कि संसद में सभी संशोधन पारित हो जाएंगे और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आरक्षित सीटों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

यह मुद्दा वर्तमान में राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित करने वाली मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें- 'आग से खेल रही BJP', सीएम स्टालिन की चेतावनी, परिसीमन के खिलाफ काले झंडे लगाने का आह्वान

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