सोनीपत पहुंचे भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, बोले 'ममता दीदी के पाप का घड़ा भर चुका है'

'कानून सबके लिए बराबर है': प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ किए गए बर्ताव पर भाजपा सांसद अनुराग ने कहा कहा इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है. हमारे लिए, आपके लिए और सबों के लिए."

सोनीपतः हिमाचल के हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर रविवार को सोनीपत पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हरियाणा की जनता को बधाई दी और कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार होने से हरियाणा दोगुनी रफ्तार से विकास कर रहा है. आज हरियाणा में सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है.

'नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता नहीं हो रही है हजम': विपक्ष की ओर हरियाणा में केंद्र से सरकार चलने के आरोपों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जहां एक साधारण कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. मनोहर लाल खट्टर और अब नायब सिंह सैनी इसका उदाहरण है. कांग्रेस ने तो हमेशा से ही परिवारवाद को बढ़ाया है. और अब नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता उनको हजम नहीं हो रही है.

'ममता दीदी के पाप का घड़ा भर चुका है': पश्चिमी बंगाल में चुनाव से पहले ईडी और मुख्यमंत्री ममता में खींचतान के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने ममता पर तगड़ा जुबानी हमला किया. उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बौखलाहट की सारी तस्वीर सामने आ गई. ममता दीदी के पाप का घड़ा भर चुका है. ईडी की छापेमारी में खुद पहुंच गई और सारे कागजात और पेन ड्राइव ले गई. ममता खुद को बचा रही है या किसी और को. सारी दाल ही काली नजर आ रही है. ममता देश में पहली मुख्यमंत्री है जिसने जांच एजेंसी की कार्रवाई में विघ्न डाला है."

'जब जीते तो SIR और EVM ठीक, हारे तो गलत': बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और बांग्लादेश का क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि "केंद्र सरकार और विदेश मंत्री जयशंकर इस मामले पर अपना पक्ष रख चुके हैं. बांग्लादेश के इस कदम पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या कदम उठाएगी उसके अधिकार का फैसला है." बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर देना चाहिए और SIR के मुद्दे पर विपक्षी सवालों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि "जब जीते तो SIR और EVM ठीक. हारे तो SIR और EVM गलत है."

'कांग्रेस के राज में ही देश में दंगे हुए हैं': राहुल गांधी द्वारा सरकार पर धर्म और जाति के आधार पर बांटने के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि "आजादी से पहले अंग्रेजों ने इसे अपनाया था और कांग्रेस उसी राह पर चलती आई है. कांग्रेस के राज में ही देश में दंगे हुए हैं. सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तो सबका साथ, सबका विकास और सबका उत्थान हुआ है."