'ममता बनर्जी की छटपटाहट और घबराहट दिखाती है कि वो सहमी हुई हैं', बीजेपी सांसद ने साधा निशाना

हरिद्वार: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग ठाकुर सोमवार 12 जनवरी को उत्तराखंड पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष (AIMIM) असदुद्दीन ओवैसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा.

दरअसल, अनुराग ठाकुर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने हरिद्वार पहुंचे थे. इस दौरान अनुराग ठाकुर ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि संविधान सभी को बराबरी की हक देता है. इसीलिए एक दिन ऐसा भी आएगा, जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी.

असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर दी प्रतिक्रिया: असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो खुद इकलौते चुनकर संसद भवन में पहुंचते है, अगर उनका यह बयान है, तो मैं इतना कहूंगा कि भारत के जीवंत लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो जमीन से जुड़े रहे, गरीब परिवार से आए, चाय बेचने से लेकर संगठन के सभी कार्य किए. देश के विकास के लिए अपना जीवन खपा दिया. अगर पीएम देश का कल्याण कर सकते है, तो अगले कई सालों तक किसी अन्य का नंबर आने वाला नहीं है. मोदी है तो देश का विकास है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अनुराग ठाकुर ने बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट दिखाती है कि वह आने वाले चुनावों को लेकर सहज नहीं है. ममता बनर्जी सहमी हुई है. कही न कही उन कागजों में और पैन ड्राइव में काले चिट्टे किसके थे, ये अब कहने की जरूरत नहीं है.

कांग्रेस पर भी खड़े किए सवाल: अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी सीएम होने के बाद अगर असंवैधानिक कार्य करने लगें, जांच एजेंसियों को रोकने लगें, बाधाएं डालने लगे तो दिखता है कि यहां दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार की कंसल्टिंग फर्म आईपीएसी (I-PAC) के प्रमुख प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित घर पर छापेमारी की थी. ईडी के छापे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई थी. ममता बनर्जी ने ईडी की इस कार्रवाई का विरोध किया था, जिसके जबाव में अनुराग ठाकुर ने ये बयान दिया है.