'ममता बनर्जी की छटपटाहट और घबराहट दिखाती है कि वो सहमी हुई हैं', बीजेपी सांसद ने साधा निशाना

हरिद्वार पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना.

हरिद्वार पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 12, 2026 at 8:06 PM IST

5 Min Read
हरिद्वार: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग ठाकुर सोमवार 12 जनवरी को उत्तराखंड पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष (AIMIM) असदुद्दीन ओवैसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा.

दरअसल, अनुराग ठाकुर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने हरिद्वार पहुंचे थे. इस दौरान अनुराग ठाकुर ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि संविधान सभी को बराबरी की हक देता है. इसीलिए एक दिन ऐसा भी आएगा, जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी.

असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर दी प्रतिक्रिया: असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो खुद इकलौते चुनकर संसद भवन में पहुंचते है, अगर उनका यह बयान है, तो मैं इतना कहूंगा कि भारत के जीवंत लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो जमीन से जुड़े रहे, गरीब परिवार से आए, चाय बेचने से लेकर संगठन के सभी कार्य किए. देश के विकास के लिए अपना जीवन खपा दिया. अगर पीएम देश का कल्याण कर सकते है, तो अगले कई सालों तक किसी अन्य का नंबर आने वाला नहीं है. मोदी है तो देश का विकास है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अनुराग ठाकुर ने बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छटपटाहट, बौखलाहट और घबराहट दिखाती है कि वह आने वाले चुनावों को लेकर सहज नहीं है. ममता बनर्जी सहमी हुई है. कही न कही उन कागजों में और पैन ड्राइव में काले चिट्टे किसके थे, ये अब कहने की जरूरत नहीं है.

कांग्रेस पर भी खड़े किए सवाल: अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी सीएम होने के बाद अगर असंवैधानिक कार्य करने लगें, जांच एजेंसियों को रोकने लगें, बाधाएं डालने लगे तो दिखता है कि यहां दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार की कंसल्टिंग फर्म आईपीएसी (I-PAC) के प्रमुख प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित घर पर छापेमारी की थी. ईडी के छापे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई थी. ममता बनर्जी ने ईडी की इस कार्रवाई का विरोध किया था, जिसके जबाव में अनुराग ठाकुर ने ये बयान दिया है.

वहीं, अनुराग ठाकुर ने मनेरगा का नाम बदलकर G RAM G रखने और उस पर कांग्रेस के विरोध के सवाल का भी जवाब दिया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि

मैं खड़गे से पूछना चाहता हूं कि 1989 में योजना का नाम कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना रखा. महात्मा गांधी तब याद नहीं आए. 1999 में नाम रखा गया जवाहर रोजगार समृद्धि योजना, 2001 में नाम रखा गया पूर्ण ग्रामीण समृद्धि योजना, 2004 के नरेगा नाम रखा गया और 2009 में योजना से महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया.
-अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद-

पाकिस्तान पर दिया बयान: अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सभी योजनाओं के नाम नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम पर रखे. महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस को 2009 में क्यों याद आया. इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के सीमा पर ड्रोन से हमला करने पर बोलते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को एक दफा फिर अपनी पिटाई और धुलाई कराने की इच्छा है, तो पाकिस्तान कोशिश करके देख ले. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को हमने बैलगाड़ी चलने लायक बना दिया था. एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के घर में घुस कर की है. पाकिस्तान दो रोटी को मजबूर है. महंगाई चरम सीमा पर है. भ्रष्टाचार के लिप्त है. आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं की वापस भारत की तरफ आंख भी उठा कर देखे.

अनुराग ने कहा कि विपक्षी एक के बाद दूसरा चुनाव हारते है. इसके बाद कभी एवीएम, कभी विविपेट और कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते है. यह वह लोग है, जिनको भारत की जनता नकारती है. लेकिन यह लोग भारत से बाहर जा कर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिह्न खड़ा करते है और भारत को बदनाम करते है. भारत विरोधी ताकतों के साथ जुड़ जाते है. संविधान से प्राप्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग काम करता है. विपक्षी पार्टियों के बीएलए को चुनाव आयोग लिस्ट जारी करता है. लिस्ट जारी करने के बाद वोट जोड़ने और कटवाने का काम पार्टियों के बीएलए कर सकते है. अगर पार्टियों के पास कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंट की कमी है तो इसमें किसका कसूर है.

