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विपक्ष के प्रदर्शनों के जवाब में BJP का देशव्यापी पदयात्रा अभियान, वरिष्ठ नेता करेंगे नेतृत्व

28 अक्टूबर को BJP समर्थकों ने पटना में गांधी मैदान के कारगिल चौक से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति तक 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली. ( ANI )

नई दिल्ली: इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शनों और 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली बड़ी रैली के जवाब में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देशव्यापी जवाबी अभियान तेज कर दिया है. बीजेपी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के नारे के तहत पदयात्राओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों की श्रृंखला चला रही है. इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग-अलग राज्यों और शहरों में हिस्सा लेंगे.

बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व किया. यह पदयात्रा लाल किले से शुरू होकर चांदनी चौक स्थित टाउन हॉल तक गई.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल हुए. पार्टी ने 15,000 से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा था. इस मौके पर नितिन नवीन ने कहा कि यह अभियान कांग्रेस और विपक्षी दलों की गलत बातों और अराजकता फैलाने वाली कोशिशों के खिलाफ शुरू किया गया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतंत्र में सत्ता जनता के वोट और जनादेश से मिलती है, सड़कों पर शोर मचाकर या अराजकता फैलाकर नहीं. दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना. (ETV Bharat) भाजपा अध्यक्ष नवीन ने विपक्ष पर संविधान की संस्थाओं का अपमान करने और देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश का आरोप भी लगाया. उनके अनुसार, कांग्रेस जब हताश होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पर बेबुनियाद आरोप लगाती है. हैदराबाद में पदयात्रा में शामिल होंगे अमित शाह

भाजपा 1 नवंबर से पूरे महीने तक समन्वित पदयात्रा अभियान चलाएगी. इसमें केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता अलग-अलग जगहों पर पदयात्राओं का नेतृत्व करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 नवंबर को हैदराबाद और 5 नवंबर को हरियाणा में पदयात्रा में शामिल होने की संभावना है.