बंगाल के स्कूल पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, BJP ने ममता की कविताओं, निबंधों को हटाने के संकेत दिए
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने स्कूली किताबों से ममता बनर्जी की कविताओं और निबंधों को हटाने के संकेत दिए हैं.
Published : May 16, 2026 at 7:56 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के साथ, राज्य प्रशासन ने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, सभी क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन के संकेत देने शुरू कर दिए हैं. ये संकेत शनिवार को और मजबूत हो गए जब बारानगर क्षेत्र से बीजेपी विधायक सजल घोष ने कोलकाता में एक शिक्षा और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के दौरान राज्य के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव और उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत को दूर करने की बात कही.
कार्यक्रम में बोलते हुए, सजल घोष ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए मौजूदा स्कूल पाठ्यक्रम के हिस्सों पर सीधा निशाना साधा. सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों पर चैप्टर और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लिखी किताबों का जिक्र करते हुए, जिन्हें वर्षों से स्कूल की किताबों में जगह मिली है, बीजेपी विधायक ने इशारा किया कि अब बड़े बदलावों पर विचार किया जा रहा है.
ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान, उनकी कई कविताओं, निबंधों और सोच-समझकर लिखी गई कहानियों को बंगाली भाषा के स्कूल सिलेबस में शामिल किया गया था, खासकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर. इस कदम के समर्थकों ने तर्क दिया था कि उनकी रचनाओं में दया, जमीनी संघर्षों और बंगाल की आज की राजनीतिक यात्रा से जुड़े मजबूत सामाजिक संदेश थे. हालांकि, आलोचक अक्सर सवाल उठाते थे कि क्या राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे या राज्य शिक्षा विभाग से जुड़े स्कूलों में पढ़ाई जा रही पाठ्यपुस्तकों में मौजूदा मुख्यमंत्री की साहित्यिक रचनाओं को शामिल करने से शिक्षा और राजनीतिक प्रोजेक्शन के बीच की लाइन धुंधली हो गई है.
इस पृष्ठभूमि में, घोष की बातें सिर्फ पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए नहीं, बल्कि बंगाल के क्लासरूम में इतिहास और साहित्य की सोच को बदलने के लिए थीं. उन्होंने कहा, "ये अब नहीं रहेंगी. इतिहास को ऐसे ही दिखाया जाता है. हमें सिखाया गया है कि अकबर एक बहुत ही पवित्र शासक था और शाहजहां हमेशा रहने वाले प्यार की निशानी था. असल में, ये कहानियां अपनी-अपनी सोच वाले समूहों से जुड़े लोगों ने लिखी थीं. यही बात ममता बनर्जी की लिखाई पर भी लागू होती है. इसलिए जाहिर है, इन हिस्सों को बदला जाएगा."
पेशेवर शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत
बीजेपी विधायक ने पेशेवर शिक्षा की बढ़ती लागत पर भी ध्यान दिया और उन कोर्स की पहुंच पर सवाल उठाया जिनकी फीस करोड़ों में है. उन्होंने कहा, "कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है. यह आम लोगों की पहुंच से बाहर है." उन्होंने कहा, "सरकार को यह देखना चाहिए कि ये सीटें कौन खरीद सकता है. आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को भी बराबर मौके मिलने चाहिए."
इलाके के हिसाब से अधिक संवेदनशील शुल्क संरचना की वकालत करते हुए, घोष ने कहा, "राज्य सरकार से मेरी अपील है कि संस्थान बंगाल के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस ले सकते हैं, लेकिन बंगाली लड़के और लड़कियों को कम फीस देकर ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए. इससे ज्यादा विद्यार्थी राज्य में उच्च शिक्षा हासिल कर पाएंगे."
छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार
बीजेपी विधायक ने राज्य के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने में हो रही लंबी देरी पर भी बात की. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगभग आठ साल से रुकी हुई है. सरकार बदलने के बाद हाल ही में अलग-अलग राजनीतिक विचार के छात्र संगठनों ने चुनाव की मांग फिर से उठाई है.
छात्र संघ चुनाव को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए घोष ने कहा, "छात्र संघ चुनाव स्टूडेंट्स का हक है. UGC के नियमों के तहत इसे मान्यता मिली हुई है, और किसी को भी यह हक छीनने का अधिकार नहीं है. इतने लंबे समय तक चुनाव न होने का कारण तृणमूल कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी थी. बदकिस्मती से, हमारे अपने समेत किसी भी छात्र संगठन ने इस मुद्दे पर मजबूती से बात नहीं की."
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए घोष ने कहा, "मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद छात्र राजनीति से निकले हैं. हमें इस मामले पर उनसे कोई औपचारिक अपील करने की भी जरूरत नहीं है. वह इसकी अहमियत समझते हैं और जरूर इस पर ध्यान देंगे. मुझे उम्मीद है कि इसी साल से छात्र संघ के चुनाव फिर से शुरू हो जाएंगे."
सजल घोष कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में 16 से 18 मई तक चलने वाले तीन दिन के एजुकेशन और करियर काउंसलिंग मेले को संबोधित कर रहे थे. पिछले वर्षों की तरह, इस इवेंट में पश्चिम बंगाल के साथ-साथ दूसरे राज्यों के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक साथ आए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के मौके और भविष्य के करियर के रास्ते तलाशने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है.
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