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राजू सिंह अकेला नहीं..लालू यादव समेत बिहार के इन दिग्गजों की भी छिन चुकी है कुर्सी

सदस्यता गंवाने वाले पूर्व माननीय: बिहार विधानसभा में सजा के कारण सदस्यता खोने वाले विधायकों का एक लंबा इतिहास रहा है. साल 2024 में भाकपा माले के अगिआंव से विधायक रहे मनोज मंजिल को हत्या के एक मामले में सजा मिलने के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी. इसी तरह राजद के पूर्व विधायक अनिल कुमार सहनी को धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर सदन से हाथ धोना पड़ा था.

सजा और अदालती राहत का सफर: राजनीति में कुछ मामलों में नेताओं को ऊपरी अदालतों से बड़ी राहत भी मिली है. राजबल्लभ यादव दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने के कारण काफी समय तक चुनाव लड़ने के अयोग्य रहे, लेकिन बाद में कोर्ट से दोषमुक्त होने पर वे दोबारा योग्य बन गए हैं. इसी तरह अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता 2024 में गई थी, जो बरी होने पर बहाल हुई.

बाहुबली नेताओं पर कानूनी शिकंजा: बिहार के चर्चित नेता सूरजभान सिंह भी अदालत से सजा मिलने के कारण लंबे समय तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित रहे हैं. वहीं, पूर्व विधायक आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी. इस वजह से वे लंबे समय तक चुनावी समर से दूर रहे, हालांकि अब वे अपनी सजा पूरी कर चुके हैं.

अयोग्य घोषित हुए दिग्गज नेता: बिहार के कई बड़े दिग्गज नेता अदालती सजा के कारण चुनावी राजनीति से बाहर हो चुके हैं. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सजा मिलने के बाद अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी और वे अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. इसी तरह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और जगदीश शर्मा भी कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद अयोग्य हो गए.

"राजू सिंह को चार साल की कैद होना इस बात का प्रमाण है कि कानून के तहत दोषी जनप्रतिनिधियों की सदस्यता जानी तय है. राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण कोई नई बात नहीं है और इस मामले में कोई भी दल अछूता नहीं है." -अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का कड़ा नियम: वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे ने बताया कि देश में लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यदि किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की जेल होती है, तो उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है. इसके अलावा, ऐसे नेता अपनी सजा पूरी करने के बाद अगले छह वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. यह कानूनी प्रावधान राजनीति को पूरी तरह साफ-सुथरा रखने के उद्देश्य से बनाया गया है.

राजू सिंह विवाद: साल 2018 में दिल्ली में न्यू ईयर पार्टी में राजू सिंह ने हर्ष फायरिंग की थी. इस दौरान पार्टी में मौजूद मौजूद एक महिला आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता को गोली लगी थी. गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गयी थी. इसी मामले में दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 4 जुलाई को बीजेपी विधायक राजू सिंह को दोषी मानते हुए 4 साल की सजा सुनाई.

बड़े चेहरों पर हुई कार्रवाई: भ्रष्टाचार और संगीन जुर्म के मामलों में कई अन्य बड़े नेताओं पर भी समय-समय पर गाज गिर चुकी है. राजद के पुराने नेता मोहम्मद इलियास हुसैन को एक बड़े घोटाले में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके अतिरिक्त मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की सदस्यता साल 2022 में आर्म्स एक्ट के तहत खत्म हुई थी, जो बाद में बरी हो गए.

राजनीतिक दलों के खोखले दावे: राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल जनता से वादा करते हैं कि वे आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे. हालांकि, जब चुनाव जीतने वाले माननीय सांसदों और विधायकों की सूची सामने आती है, तो ये दावे पूरी तरह झूठे साबित होते हैं. बिहार में हत्या, दुष्कर्म, धोखाधड़ी और बड़े घोटालों के मामलों में जनप्रतिनिधियों की गई सदस्यता इस कड़वी हकीकत को दर्शाती है.

"भाजपा विधायक को सजा मिलने के बाद बीजेपी और जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी है. वे लोग हमेशा राजद पर आरोप लगाते थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा सत्ताधारी दल के विधायकों की ही सदस्यता जा रही है." -एजाज अहमद, प्रवक्ता, राजद

एजाज अहमद, प्रवक्ता, राजद (ETV Bharat)

एडीआर की चिंताजनक रिपोर्ट: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के प्रतिनिधि राजीव कुमार के अनुसार बिहार में दागी जनप्रतिनिधियों की संख्या डराने वाली है. वर्ष 2025 के चुनाव में जीते 243 विधायकों में से 42 प्रतिशत यानी 102 माननीय गंभीर आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं. हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले आंकड़े थोड़े कम हुए हैं, लेकिन नेताओं के हलफनामे चौंकाने वाले खुलासे करते हैं.

चार चुनावों में दागियों का ग्राफ: पिछले चार विधानसभा चुनावों के रिकॉर्ड को देखें तो राजनीति का अपराधीकरण साफ नजर आता है. साल 2010 में गंभीर मुकदमों वाले 76 विधायक जीते थे, जो 2015 में 98 और 2020 में रिकॉर्ड 123 तक पहुंच गए. वर्तमान 2025 में यह संख्या 102 है. चुनावी समर में सभी दल साफ-सुथरी छवि की बातें जरूर करते हैं, लेकिन टिकट बांटते समय बाहुबल को ही चुनते हैं.

सत्ताधारी दल के दागी चेहरे: बिहार में एनडीए के कुल 202 विजयी चेहरों में से एक बड़ी संख्या दागी छवि वाले विधायकों की है. भाजपा के 89 विधायकों में से 43 और नीतीश कुमार की जदयू के 85 में से 23 विधायकों पर संगीन मुकदमे चल रहे हैं. इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के 19 में से 10 माननीय भी विभिन्न गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं.

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विपक्षी खेमे का दागदार रिकॉर्ड: अपराधिक मुकदमों की फेहरिस्त में विपक्षी दल भी सत्ता पक्ष से पीछे नहीं छूटे हैं. मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के कुल 25 विधायकों में से 14 पर गंभीर मामले दर्ज हैं. अन्य दलों में कांग्रेस के छह में से तीन, एआईएमआईएम के पांच में से चार, वाम दलों के तीन में से दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों पर भी कोर्ट में संगीन मामले लंबित हैं.

हत्या के मुकदमों में फंसे नेता: वर्तमान सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन के छह विधायकों पर सीधे तौर पर हत्या जैसे बेहद संगीन आरोप लगे हैं. इनमें से तीन विधायक भाजपा के और तीन जदयू से ताल्लुक रखते हैं. जैसे मोकामा के अनंत सिंह इस बार दुलारचंद यादव हत्या मामले में घिरे हैं, तो वहीं जदयू के अमरेंद्र पांडे के खिलाफ हत्या से संबंधित कुल चार अलग-अलग आपराधिक मामले अदालतों में चल रहे हैं.

जदयू ने दिया गोल-मटोल जवाब: विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे गंभीर आरोपों के बीच जनता दल यूनाइटेड ने पूरे मामले पर बेहद सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया दी है. पार्टी नेताओं ने विरोधी खेमे के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया है. हालांकि जदयू नेता ने कहा कि यह कोर्ट का फैसला है तो इसमें वे टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं.

निहोरा यादव, प्रवक्ता, जदयू (ETV Bharat)

"अदालत द्वारा सुनाए गए किसी भी न्यायिक फैसले पर राजनीतिक रूप से टीका-टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है. कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि और आखिरी होता है, और सजा केवल विधायकों को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी होती है." -निहोरा यादव, प्रवक्ता, जदयू

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