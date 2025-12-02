ETV Bharat / bharat

घर के पास हेलीपैड, करोड़ों की कारें, ये हैं एक रुपये सैलरी लेने का ऐलान करने वाले विधायक

बीजेपी विधायक प्रकाश राणा ( MLA Prakash Rana Facebook Page )

ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है. जो पूरे दुबई में फैला है. दुबई एयरपोर्ट से शहर के अलग-अलग हिस्सों के लिए उनकी कंपनी लग्जरी बस सेवा उपलब्ध करवाती है. पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के बाद अब प्रकाश राणा के परिजन इस बिजनेस को देखते हैं.Association for Democratic Reforms (ADR) प्रकाश राणा की ओर से 2017 और 2022 में उपलब्ध करवाई गई जानकारी के मुताबिक वो सिर्फ 10वीं पास हैं.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विधायक प्रकाश राणा (MLA Prakash Rana Facebook Page)

प्रकाश राणा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की जोगिंद्रनगर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं. उन्होंने 2017 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे थे. दुबई समेत अन्य देशों में बिजनेस करने वाले प्रकाश राणा का जन्म 20 अप्रैल 1962 को हुआ था. 63 साल के प्रकाश राणा के दो बेटे और दो बेटियां हैं.

धर्मशाला: 'सभापति महोदय मैं आज एक फैसला करता हूं. मैं आज के बाद एक रुपये सैलरी लूंगा जब तक कि प्रदेश आर्थिक संकट से बाहर नहीं निकलता'. सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के विधायक के ये बोल सुर्खियां बटोर रहे हैं. विधायक ने ऐलान किया कि वो सिर्फ एक रुपये सैलरी लेंगे. आखिर कौन हैं ये विधायक और कितनी संपत्ति के मालिक हैं ?

2017 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रकाश राणा ने तब सुर्खियां बटोरी जब उनके घर के पास हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हैलीपैड देखा गया. उसके बाद चुनाव के लिए नामांकन के दौरान उनके एफिडेफिट में दिए गए संपत्ति के ब्यौरे की भी खूब चर्चा हुई.

Association for Democratic Reforms (ADR) के मुताबिक प्रकाश सिंह राणा 10वीं पास हैं. 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक वो 20,86,07,293 रुपये (20 करोड़ से अधिक) संपत्ति के मालिक हैं. जबकि उनपर 7,64,459 (7 लाख से अधिक) की देनदारियां हैं.

वहीं 2022 में दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त प्रकाश राणा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 25,40,26,994 रुपये (25 करोड़ से अधिक) है. जबकि उनपर एक रुपये की देनदारी भी नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सात प्रकाश राणा (MLA Prakash Rana Facebook Page)

प्रकाश राणा के पास हैं ये कारें

2022 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रकाश राणा की ओर से चुनाव आयोग को दिए एफिडेफिट के मुताबिक उनके पास कई कारें हैं. ADR की ओर से बताया गया कि उनके पास 9 कारें थीं, जिनकी कुल कीमत 1.25 करोड़ रुपये थी.

कार मॉडल कीमत टोयोटा फॉर्च्यूनर 2019 34 लाख Audi Q7 2013 15 लाख महिंद्रा बोलेरो 2017 8 लाख मर्सडीज बेंज 2010 9 लाख Audi A4 2006 6 लाख टाटा इंडिका 2002 2.5 लाख टाटा सफारी 2002 7 लाख टोयोटा फॉर्च्यूनर 2014 26 लाख टोयोटा इनोवा 2006 3 लाख

कैश, बैंक डिपॉजिट, गहने

प्रकाश राणा के पास कुल 83 लाख से अधिक के सोने और हीरे के गहने हैं. 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कुल 83,04,000 रुपये के सोने और हीरे के गहने हैं. उनके पास 3 लाख कैश, 7,89,63,429 रुपये (7 करोड़ से अधिक) बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमा हैं. उस समय उनके पास 1.5 करोड़ के अलग-अलग कंपनियों के शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर भी थे. 3 करोड़ से अधिक की एलआईसी भी थी.

इसके अलावा 2022 में प्रकाश राणा 6,40,000 की एग्रीकल्चर लैंड, 80 लाख रुपये की नॉन एग्रीकल्चर लैंड, 35 लाख की कमर्शियल और 9.45 करोड़ रुपये के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के मालिक थे.

बीजेपी के कार्यक्रम विधायक प्रकाश राणा (MLA Prakash Rana Facebook Page)

प्रकाश राणा ने सदन में क्या कहा है ?

दरअसल हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है साथ ही सरकार भी मानती है कि आपदाओं और सीमित संसाधनों के कारण आर्थिक संकट भी झेल रहा है. इन दिनों धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. जहां सोमवार को विधायक प्रकाश राण ने कहा कि "मैं एक फैसला लेता हूं. जब तक प्रदेश आर्थिक संकट से नहीं निकल जाता. मैं आज के बाद एक रुपये सैलरी लूंगा जब तक कि प्रदेश आर्थिक संकट से बाहर नहीं निकलता. मैं सबकी बात नहीं कर सकता, ये मेरा फैसला है. ये हमारा प्रदेश है और हम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं."

