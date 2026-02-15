कर्नाटक : भाजपा विधायक बिरथी बसवराज को मर्डर केस में 7 दिन की CID हिरासत में भेजा गया
कर्नाटक की सीआईडी ने हत्या के मामले में भाजपा को सात दिन की हिरासत में भेज दिया है.
Published : February 15, 2026 at 10:35 PM IST
बेंगलुरु: रियल एस्टेट एजेंट और राउडी शीटर शिवप्रकाश उर्फ बिकलू शिवा की हत्या के पांचवें आरोपी, भाजपा विधायक बिरथी बसवराज को सात दिन की सीआईडी कस्टडी में भेज दिया गया.
बसवराज को शनिवार को शहर के 42वें एसीजेएम कोर्ट के जज के कोरमंगला स्थित घर पर पेश किया गया. मामले के जांच अधिकारी, डिप्टी एसपी गौतम ने विधायक की एंजियोग्राम रिपोर्ट जज को सौंपी, जिन्होंने इसकी जांच की और बसवराज को सीआईडी कस्टडी में भेजने का आदेश जारी किया.
सीआईडी ने हत्या के करीब सात महीने बाद 11 फरवरी को बसवराज को गिरफ्तार किया था. केआर पुरम के विधायक को इस मामले में पांचवां आरोपी बनाया गया है.
यह गिरफ्तारी बसवराज के लिए एक बड़े कानूनी झटके के बाद हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस पहले के आदेश को बरकरार रखा जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. कानूनी सुरक्षा खत्म होने के बाद, सीआईडी अधिकारियों ने उनकी कस्टडी लेने के लिए तेजी से कदम उठाए.
गिरफ्तारी के बाद बॉरिंग और लेडी कर्जन हॉस्पिटल में जरूरी मेडिकल जांच के दौरान, विधायक के दिल की बीमारी की चिंता जताने पर डॉक्टरों ने जयदेव हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजी की राय मांगी.
13 फरवरी को कोर्ट ने तुरंत कस्टडी के लिए सीआईडी के अनुरोध को मना कर दिया था और बसवराज को हार्ट की जांच के लिए पुलिस सुरक्षा में जयदेवा हॉस्पिटल में भर्ती कराने का निर्देश दिया था.जयदेवा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पूरी जांच करने के बाद कन्फर्म किया कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है. पूरे चेक-अप के बाद रविवार को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया.
ये भी पढ़ें- तेलंगाना: ACB को IAS अरविंद कुमार पर मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी