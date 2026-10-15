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बीजेपी विधायक के भाई की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने तीन को रौंदा, फरार ड्राइवर की तलाश में पुलिस

मुंगेली : मुंगेली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस घटना में मुंगेली विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले के भाई समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

घटना जरहागांव थाना क्षेत्र के दशरंगपुर गांव में हुई. बताया जा रहा है कि मार्निंग वॉक में निकले मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले के भाई अधीन मोहले समेत तीन लोगों को मुंगेली- बिलासपुर मार्ग में अज्ञात वाहन ने पीछे से रौंद दिया. इस हादसे में अधीन मोहले, बल्लू बघेल और गंगा राम गंभीर रूप से घायल हो गए, तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. घटना के बाद अज्ञात चालक मौके से फरार हो गया.



तीनों परिवारों में मातम का माहौल

घटना के बाद तीनों परिवारों में मातम का माहौल है. भाई समेत तीन लोगों की मौत की खबर मिलते ही मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले जिला अस्पताल पहुंचे. पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी. घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा नेता, कार्यकर्ता और विधायक के समर्थक भी अस्पताल पहुंच गए. हादसे से मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. विधायक पुन्नूलाल मोहले के भाई अधीन मोहले का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम दशरंगपुर में किया जाएगा.