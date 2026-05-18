रायपुर में बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक से बदमाश ने लूटा मोबाइल, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष
कांग्रेस ने घटना पर तंज कसते हुए कहा, शाह ने शुरू किया डायल 112, लुटेरे मोबाइल लूट कर हो गए नो दो ग्यारह.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 18, 2026 at 3:28 PM IST
रायपुर: शहर के सुरक्षित इलाकों में से एक सिविल लाइन थाना इलाके में आज लूट की बड़ी वारदात हुई. बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक धरमलाल कौशिक का मोबाइल फोन लूट लिया. बाइक सवार बदमाश फोन लूटने के बाद मौके से फरार हो गया. घटना सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर हुई. उस वक्त रोड पर भीड़ भाड़ कम थी. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.
केंद्रीय गृहमंत्री भी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. ऐसे में बीजेपी विधायक से फोन की लूट हो जाना कई सुरक्षा चिंताओं को जन्म देता है. वहीं पुलिस कमिश्नरी बने हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं. कमिश्नरी बनने के बाद भी अपराधियों के हौसले पश्त नहीं हुए हैं. सरकार कई मोर्चेों पर ये कह चुकी है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है. कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. ऐसे में ये लूट की वारदात पुलिस के दावों की भी पोल खोल रहा है.
विधायक का मोबाइल फोन लूटा
सिविल लाइन थाना प्रभारी ने कहा, घटना PWD विभाग के ब्रिज के पास हुई है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. उस वक्त सुबह के 7: 15 बजे थे. मोटरसाइकिल सवार बदमाश तेज रफ्तार में आया ओर फोन हाथ से छीनकर फरार हो गया. जैसे ही हमें घटना की सूचना मिली, हम तत्काल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.
फोन छीनकर भागने वाले की तलाश हम आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल अभी तक बदमाश का कोई सुराग हमें नहीं मिला है. लूट की इस वारदात को लेकर सिविल लाइन थाने में किसी तरह की कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई है: यमन देवांगन, थाना प्रभारी, सिविल लाइन, रायपुर
सिविल लाइन इलाके में हुई लूट की वारदात
शहर के सुरक्षित गिने जाने वाले इलाके में से एक सिविल लाइन इलाके में, विधायक से फोन की लूट की खबर फैलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया. अपराधियों के इस बुलंद हौसले को देखते हुए आम लोग भी दहशत में हैं. दो दिन पहले ही रायपुर के पंडरी इलाके में युवक पर ब्लेड से हमला कर उसका फोन लूट लिया गया था.
पॉकेट खर्चा निकालने के लिए करते हैं वारदात: बीजेपी विधायक
रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग मोबाइल चोरी कर अपना पॉकेट खर्चा निकालने का काम करते हैं. विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जल्द से जल्द बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. विधायक ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान भीड़ ज्यादा होती है. कुछ लोग पूजा में मन्नत मांगने आते तो कुछ लोग इस उम्मीद में आते हैं कि उनको यहां से नया चप्पल पहनने को मिलेगा.
जल्द पकड़ा जाएगा आरोपी: रमन सिंह
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने मोबाइल लूट की घटना पर कहा, वह घूमने के लिए जा रहे थे तभी कुछ आरोपी मोबाइल छीनकर भाग गए. मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आरोपी को पकड़ा जाएगा. मेरी अभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम जी से बात हुई है. पुलिस को इसकी जानकारी है, जो भी मोबाइल लूट कर भागा है उसको जल्द पकड़ा जाएगा."
भूपेश बघेल ने कसा तंज
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, इधर आप (अमित शाह) "डायल 112" को झंडी दिखाते रहिए, उधर धरम लाल कौशिक जी का मोबाइल छीनकर चोर "9-2-11" हो गए. अभी सूचना मिली है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिल्हा विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री धरम लाल कौशिक जी के साथ आज मॉर्निंग वॉक के दौरान सिविल लाइन में लूटपाट हो गई है, चोर उनका मोबाइल छीनकर भाग गए. सोचिए जरा! जब देश के गृहमंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में हैं, उस समय "मॉर्निंग वॉक" के दौरान ऐसी घटना कथित "सुशासन" पर तमाचा है.
बघेल ने आगे सोशल मीडिया पर लिखा, विज्ञापनजीवी सरकार को अब तक समझ जाना चाहिए कि "सुशासन तिहार" नाम की चाशनी लपेटने से कड़वी सच्चाई का स्वाद नहीं बदलेगा. हर तरफ़ चोरी, चाकूबाज़ी, हत्या, लूटपाट की घटनाएँ चरम पर हैं. साथ ही प्रदेश के सबसे निकम्मे गृहमंत्री रीलबाज़ी और स्वागतबाज़ी में व्यस्त हैं.
''साजिश कुछ और तो नहीं''
छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार विजय मिश्रा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, ''यह घटना बहुत बड़ी है. देश के गृह मंत्री जिस राज्य की राजधानी में हों, वहीं इतने बड़े नेता से दिनदहाड़े वह भी वीवीआईपी इलाके में लूट होना कई सवाल खड़े करता है. उन्होने कहा कि वर्तमान समय में धरमलाल कौशिक जिस हालत में हैं, कहीं यह घटना सीएम साय और विजय शर्मा की पुलिस को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है. उन्होने कहा कि इस एंगल से भी पुलिस को जांच करनी चाहिए.''