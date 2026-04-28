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महिलाओं को होती है पतियों की जेब से चोरी करने की आदत, विधानसभा विशेष सत्र में ऐसा क्यों बोले BJP MLA?

दरअसल, बीते दिनों लोकसभा में मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 को पास नहीं करा पाई थी, जिसका ठीकरा बीजेपी ने विपक्षी दलों पर फोड़ा है. इसीलिए उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था. इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सभी मंत्रियों और विधायकों ने अपने विचार रखें, तभी बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा और उन्हें महिला विरोध तक कहा.

देहरादून : अक्सर चर्चाओं में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक अरविंद पांडेय ने फिर से बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने महिलाओं को चोर कहा है. बीजेपी विधायक अरविंद पांडेय ने ये बयान उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में दिया.

इस दौरान सदन में बीजेपी विधायक अरविंद पांडेय ने महिला चोर वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति में कहीं न कहीं महिलाओं का स्वभाव चोरी का होता है, जिसे बचत भी कह सकते है. साथ ही अरविंद पांडेय ने कहा कि अगर उन्होंने कही गलत कहा हो तो माफी भी मांग लेंगे.

बीजेपी विधायक अरविंद पांडेय के अनुसार महिलाओं की आदत अपने पति की जेब से चोरी करना होती है. उनके अनुसार उसे चोरी ही कहेंगे. हालांकि जब पत्नी चोरी करती है तो कहीं न कहीं वो अपने लिए कुंडल या फिर कुछ अन्य चीजें बनावा लेती है. लेकिन जब परिवार पर संकट आता है, तो माताएं और बहने उन्हीं चोरी किए हुए पैसों से बनाए हुए गहनों को निकालने का काम करती है, यानि वो ही सोने-चांदी बेचकर परिवार को संकट से बाहर निकालने का काम करती है. इन सब बातों का बोध पीएम मोदी को हुआ. इसीलिए बीजेपी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई थी.

बीजेपी विधायक अरविंद पांडेय ने विपक्ष से कहा कि जो भूल कांग्रेस से केंद्र में हुई है, उसका सुधार उत्तराखंड कांग्रेस करें. उत्तराखंड कांग्रेस के पास ये मौका है. विधायक अरविंद पांडेय का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस के से एक प्रस्ताव भेजना चाहिए कि सेंट्रल में कांग्रेस जो गलती कर रही है, उसको सुधारा जाए. क्योंकि गंगा उत्तराखंड के निकलती है.

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